Il Padova tenta Maniero "Penso solo al Rimini"

di Donatella Filippi

A poche ore dalla gara di Ancona in casa Rimini a metterci un po’ di pepe in più, se ce ne fosse bisogno, ci pensano i rumors di mercato. Che non riuguardano bomber o difensori, ma il direttore sportivo Andrea Maniero. Che sarebbe corteggiato dal Padova, il club della sua città con il Rimini che avrebbe già cominciato a guardare altrove (Deoma della Lucchese). Un tiepido interessamento, sussurrano dal Veneto, un primo approccio pensando al prossimo campionato. "Non c’è nulla di vero, non sono mai stato contattato – dice subito il ds dei biancorossi – Penso soltanto al Rimini". Maniero se la cava chiudendo in fretta il capitolo. Anche perché il direttore padovano appena la scorsa estate ha firmato con il presidente Rota un triennale. Di stagioni in biancorosso, quindi, ne mancano altre due, oltre a quella che sta volgendo al termine. Ma, si sa, nel calcio i contratti, corti o lunghi che siano, lasciano il tempo che trovano. Restano, invece, chiare le parole di Maniero che smentisce ogni contatto. Non resta che tornare a concentrarsi sui novanta minuti che domani i biancorossi giocheranno al Del Conero contro l’Ancona, penultimo step del campionato regolamentare che mette in palio tre punti che pesano come il piombo per tenersi stretto un posto ai playoff.

La classifica è variata appena qualche giorno fa, dopo la penalizzazione di due punti che ha colpito il Siena, ma questo non ha cambiato le carte in gioco per quel che riguarda il Rimini. I toscani sono scivolati al nono posto con la Lucchese che è salita di un gradino. I romagnoli di Gaburro hanno, quindi, esattamente come prima la possibilità di salire fino all’ottavo posto, ma anche quella di scivolarne fuori considerando che alle spalle del Rimini la concorrenza è piuttosto agguerrita. A crederci sono soprattutto Fermana e Recanatese, ora fuori dalla zona spareggi. Ecco perché i sei punti ancora a disposizione sono preziosissimi. Il Rimini ha due chance per accaparrarseli: prendendo tutto domani al Del Conero e chiudere il discorso con una giornata d’anticipo. O soffrire fino all’ultimo sfruttando anche l’ultimo giro di giostra la domenica successiva al ‘Romeo Neri’ contro quel Montevarchi che potrebbe già avere più di un piede in serie D.

Più conveniente, forse, pensare di prendersi tutto subito, anche se l’Ancona, dopo il cambio in panchina (da Colavitto a Donadel) e con i playoff in tasca, vorrà dare subito e comunque una scossa alla propria stagione.