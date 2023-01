Il Riccione ha intenzione di rifarsi sul campo del Portogruaro

Ha intenzione di iniziare il girone di ritorno con il piede giusto la Femminile Riccione che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) sarà impegnata sul campo del Portogruaro. Gara sulla carta abbordabile per le biancazzurre, reduci dal passo falso dello scorso turno contro il Villorba. "Veniamo da una gara difficile – spiega la giocatrice biancazzurra Ikram Neddar – in cui le cose non sono andate come le avevamo preparate. Dobbiamo ripartire dall’ultima parte della gara e cercare di prenderci contro il Portogruaro ciò che abbiamo perso contro il Villorba".

Serie C femminile Girone B (16ª giornata): Bologna-Lebowski, Jesina-Orvieto, Meran-Vicenza, Portogruaro-Femminile Riccione, Rinascita Doccia-Padova, Triestina-Venezia fc, Venezia calcio-Lumezzane, Villorba-Sambenedettese.

Classifica: Bologna 43; Meran 37; Lumezzane 35; Venezia calcio 31; Vicenza 30; Femminile Riccione, Padova 23; Jesina 21; Venezia calcio 21; Villorba 20; Lebowski 17; Portogruaro 13; Triestina 11; Orvieto 9; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.