La Coppa Titano va a caccia delle finaliste

Da metà dicembre sono rimaste in quattro a contendersi la Coppa Titano. Una fra Libertas, Tre Penne, Folgore e Virtus sarà la formazione che succederà ai campioni in carica del Tre Fiori. Il Tre Penne questa sera sfida la Libertas in una gara di andata che ha di recente cambiato terreno di gioco: non più il manto di Montecchio, ancora innevato, ma quello di Dogana. Virtus e Folgore si sfideranno invece ad Acquaviva. Invariato l’orario del fischio d’inizio. Alle 20.45, su entrambi i campi di gioco, avrà inizio il primo atto di un confronto che presenta una possibilità di errore non ancora ridotta allo zero – resta pur sempre il ‘paracadute’ della gara di ritorno – ma certo non particolarmente elevata. Saranno squalificati per la Virtus Elia Ciacci, per la Libertas, Emiliano Olcese e Andrea Mingucci, per il Tre Penne Luca Righini.