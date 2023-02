Nella trasferta di Scandiano l’Happy riabbraccia Pignieri

Viene chiamata in causa già questa sera, l’Happy RenAuto, attesa al ‘PalaRegnani’ di Scandiano (palla a due alle 21.15, fischiano i ferraresi Fusetti e De Palo). E’ la seconda giornata della Poule Promozione e la squadra riminese vorrebbe subito tornare in sella dopo il passo falso casalingo con la Sb Samoggia. "Una delle più brutte partite disputate quest’anno", riconosce con estrema onestà coach Andrea Maghelli, mentre le ‘reggiane’ all’esordio sono andate a vincere di 28 a Fiorenzuola. Nell’occasione l’Happy recupera Alessia Pignieri (foto), giocatrice importante nello scacchiere del ‘Mago’, che avrà poi Noemi Duca e Novelli con una settimana di allenamenti in più nelle gambe. Non ci sarà invece Mescolini, mentre l’influenzata Madonna è in forse. "A Scandiano sarà dura – sta sul chi va là l’allenatore della RenAuto –. E’ un campo difficile e loro sono una formazione molto tattica, fastidiosa. Dovremo stare sereni e fare il nostro gioco".