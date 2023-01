Out Delcarro e Tonelli, ecco Rossetti e Biondi

Allenamento aerobico con la palla, poi lavoro atletico sulla velocità, quindi esercitazioni sulle palle inattive e chiusura di seduta con partita a tutto campo a ranghi contrapposti. Continua a lavorare sul campo il Rimini, ma è già arrivato il momento delle scelte per Marco Gaburro. Questa mattina la seduta di rifinitura in questo senso darà indicazioni più certe. Con le scelte obbligate in mezzo al campo, viste le assenze per squalifica di Delcarro e Tonelli, il tecnico veneto potrebbe decidere di non cambiare troppo là davanti e anche in difesa non sono previste rivoluzioni rispetto all’undici che domenica scorsa ha affrontato l’Olbia in Sardegna. Perché se il giudice sportivo è stato severo, l’infermeria invece continua a dare tregua ai biancorossi che ieri si sono allenati tutti regolarmente sul sintetico del ‘Romeo Neri’. Facile pensare che anche questa volta dalla lista dei convocati manchino Piscitella e Rosso, entrambi in uscita.