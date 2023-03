Santini gira a vuoto, Sandri predica nel deserto

Zaccagno 6,5. Brilla sempre. Lui ha quella continuità che manca al Rimini. E per fortuna. Ma sul doppio ’sfondamento’ di Carpani non può nulla. Va bene i miracoli...

Tofanari 6. Non commette errori che restano negli occhi, ma non fa nemmeno cose che restano negli occhi.

Pietrangeli 6. In una difesa che balla lui è quello che si concede meno ’tarantelle’ e già questa è una buona notizia.

Allievi 5. Dall’errore con il Gubbio sembra non essersi più rimesso in sesto. Tanto da essere quasi irriconoscibile rispetto a quanto visto per buona parte del campionato. Impacciato, rischia sempre il pasticcio.

Haveri 6. Non è sempre puntuale, ma per lo meno cerca di rimediare agli errori. Quando ci riesce. Sta di fatto che Senigagliesi dalla sua parte non lo rende tranquillo.

Biondi 5,5. Infarcisce una partita nella quale non riesce a metterci la solita sostanza con una palla persa sanguinosa che dà il là al vantaggio dei marchigiani (23’ st Tonelli 6. Prova a metterci quel gas che al Rimini è mancato per gran parte della partita. Ci riesce a metà, ma almeno ci prova).

Sandri 6. Ha buoni spunti, ma predica sempre un po’ nel deserto.

Tanasa 5. È sempre costretto a rincorrere tutti partendo già da un’iniziale situazione di svantaggio. Strada, quindi, sempre tutta in salita per lui (16’ st Delcarro 5. Entra e non riesce a mettere una marcia in più al Rimini). Piscitella 6. Salta l’uomo e questo gli riesce spesso e volentieri. Se avesse anche la misura nel cross sarebbe perfetto. Ma di palloni in mezzo, nel bene e nel male, ne mette (23’ st Rosso 5,5. Ci mette tanta carica agonistica, ma poco di più).

Mencagli 5. Fatica a farsi largo tra i difensori della Recanatese. E a preoccuparli davvero (16’ st Vano 5,5. Usa i suoi centimetri, si sbatte, ma quello che conta non lo fa: il gol).

Santini 5. Quello del gol che non arriva sta diventando un chiodo fisso. E questo sembra pesare anche sulle gambe.