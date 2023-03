Tanti scontri diretti in zona playoff e per la salvezza

Il turno infrasettimanale si apre nel primo pomeriggio e si chiude questa sera in prima serata. Fari puntati sul big match tra Cesena e Virtus Entella, mentre la Reggiana sarà impegnata nella non semplice trasferta in casa del Pontedera. In chiave playoff il Rimini osserva da vicino Carrarese-Fiorenzuola.

Serie C. Girone B (32ª giornata). Ore 14.30: San Donato Tavarnelle-Olbia. Ore 18: Imolese-Ancona, Alessandria-Fermana, Carrarese-Fiorenzuola, Pontedera-Reggiana. Ore 21: Cesena-Virtus Entella, Lucchese-Siena, Recanatese-Gubbio, Torres-Rimini, Vis Pesaro-Montevarchi.

Classifica: Reggiana 68; Virtus Entella 65; Cesena 60; Ancona 53; Carrarese 50; Gubbio, Siena, Pontedera 46; Lucchese 44; Rimini 42; Fiorenzuola, Fermana 38; Recanatese 36; Recanatese 33; San Donato Tavarnelle, Olbia 31; Vis Pesaro 30; Alessandria 29; Imolese 25; Montevarchi 24.