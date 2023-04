Terra rossa rovente al club di Riccione per l’Open di Primavera

Aprile e sui campi in terra rossa del Tc Riccione scatta oggi il classico Open di Primavera. Organizzato dal circolo della Perla, l’Open è caratterizzato da due tabelloni di singolare, maschile e femminile, per un montepremi complessivo di 4mila euro equamente divisi. Per quel che riguarda il torneo maschile, la stragrande maggioranza tra i 56 iscritti è costituita dai Seconda categoria. Davanti a tutti, nel ranking, c’è il 2.1 Omar Giacalone: appena dietro il 2.2 Stefano Baldoni e i 2.3 Michele Vianello e Alberto Morolli, quest’ultimo un riminese che si allena nella scuola agonistica del Tc Ricccione. Tanti, poi, i 2.4 (Matteo Marfia, Filippo Mazzola, Leonardo Primucci, Edoardo Monti, Emanuele Mazzeschi, Genaro Marzialetti, Julius Tverijonas) e i 2.5. Passando al tabellone riservato alla lady, erano 47 le giocatrici ad aver aderito. A guidare il seeding c’è la 2.1 Anastasiya Grymalska, quindi la 2.5 Martina Zara e le 2.6 Marta Lombardini, Vittoria Benedetti, Sara Aversa, Cecilia Mazza, Anita Picchi, Asia Scuppa e Sveva Azzurra Pansica.