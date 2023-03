È calato il sipario sulla ‘Sardina Cup’, il campionato invernale organizzato dal Circolo Velico Riminese che ha coinvolto 29 barche. Una rassegna che si è articolata su quattro domeniche di regate, con due prove al giorno. In classe Bravo il successo ha sorriso ad ‘AL217’, il Melges 32’ dell’armatore Bonfiglio Mariotti che aveva Fabrizio Boromei come team manager e Federico Bressan nel ruolo di skipper. Sugli altri due gradini del podio ‘Piuma’ di Andrea Musone (secondo) e ‘Magoo VVF’ di Daniele Mazzotti. Questi gli altri vincitori – Bravo C: ‘Alter Fox’ di Matteo Pagliarani. Delta C: ‘Hakuna Matata’ di Alberto Moricoli. Echo: ‘Lo.Re’ con skipper Ugo Peroni. Figaro: ‘Antares’ capitanata da Laura Bracci. Maxi: ‘Orlanda’ di Andrea Muratori. Mini: ‘Scheggia’ di Carlo Daniele. Vele Bianche: ‘Stardust’ di David Anchise. ORC: ‘AL217’. Nella Selezione Interzonale Optimist, intanto, quattro velisti dello Yacht club Rimini si qualificano per il campionato italiano: staccano il pass Rebecca Spadazzi, Tommaso Ditano, Enrico Morina e Gabriele Bernardi.