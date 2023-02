Vuelle Pesaro Reggio Emilia 85-74, Unahotels mai in partita: così si retrocede

Clic sugli ’Arsan’ presenti anche ieri sugli spalti del palasport di Pesaro

Reggio Emilia, 6 febbraio 2023 – A Pesaro non c’è mai stata partita. È inutile stare qui a raccontare che la Pallacanestro Reggiana ci ha provato. Certo, ci mancherebbe, i biancorossi sono tutti professionisti pagati profumatamente e almeno il minimo sindacale devono metterlo in campo, ma con prestazioni così, si va in Serie A2 già ad aprile, meritatamente. Già sul finire del primo quarto si erano viste almeno un paio di oscenità, con Reggio che dopo aver messo il naso avanti (7-11) si era fatta travolgere con troppa facilità da un break di 17-4. Un tilt iniziale in cui i biancorossi erano persino riusciti a regalare un possesso agli avversari da una rimessa dal fondo. La reazione del secondo era stata buona, ma poi anche in quel caso le ingenuità e la mira storta da 3 (2/2 di Cinciarini e tutti gli altri 0/11…) avevano vanificato tutto. Un’illusione nel terzo periodo e poi il buio, con Sakota e Fucà a metterci anche del loro, schierando un quintetto con Reuvers da 5 e quattro piccoli tra cui Vitali, attualmente non all’altezza dei ritmi che servono a questo livello. La guardia bolognese non corre, non difende e adesso non fa neanche più canestro....