‘Ottobre Rodigino’, ecco il programma: dalle mostre alla tradizionale fiera

Rovigo, 11 ottobre 2024 - Un ‘Ottobre Rodigino’ ricco di iniziative culturali, con appuntamenti in Pescheria e in Gran Guardia, mostre, incontri, esposizioni, musica: torna i tanto attesi eventi che animeranno l’autunno in città e che culminerà con la tradizionale fiera.

E’ stato presentato il manifesto della 541^ Fiera d’ottobre che si terrà dal 19 al 22 ottobre. Nell’immagine a colori un taglio del nastro con uno spaccato della fiera con la presenza affollata di persone, la bandiera rosso blu del Rugby Rovigo e anche l’immagine divenuta ‘consueta’, quella del gatto Rossini, ormai simbolo della città Rodigina. La fiera di Rovigo è gestita dal Consorzio Fieristi Polesani (Co. Fi. Po.) e da Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, con il patrocinio del Comune di Rovigo.

De Luca: “Un momento atteso da tutti i rodigini e non solo”

Il programma dell’Ottobre Rodigino e l’antica fiera d’Ottobre vedrà molti momenti d’incontro e socialità, così l’assessora alla cultura Erika De Luca: “L’Ottobre Rodigino è un mese importante per tutti, una tradizione che si rinnova di anno in anno e chi si arricchisce di grande fermento culturale. Un tempo la grande attesa era per la fiera, momento di scambi commerciali, che negli anni è diventata un grande mercato punto di aggregazione e di occasioni di acquisti anche originali. Ma adesso l’interesse si estende anche a tutto ciò che la precede e che va a dar vita ad un calendario davvero ricco. Un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione di questo importante appuntamento con le nostre tradizioni e la nostra storia”.

Il calendario in ‘Pescheria Nuova’

Sabato 12. La settima edizione della conferenza ‘Le lingue in fiera – Alla ricerca delle radici comuni: ebraismo, cristianesimo e islam tra lingua, cultura e religione’, a cura del comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri

Fino a domenica 13. Una mostra di fotografia e pittura, ‘Viaggio in Polesine - Le vie d’acqua’, organizzata dal Circolo Culturale Arti Decorative. Illustrazione, valorizzazione e promozione delle specificità ambientali architettoniche e monumentali anche poco note, del territorio polesano tra Adige e Po.

Da domenica 14 a venerdì 18. L’’Associazione Teradamar Aps’ mette in scena una mostra multimediale e gli incontri tematici ‘Essenza di rosa’, sulla potenzialità dell’immagine forte ed evocativa legata alla ‘rosa’, fiore simbolo di Rovigo.

Da sabato 19 a venerdì 25. L’associazione ViviRovigo Aps presenta la mostra ‘L’arte racconta’: quadri, scultura, fotografia con tributi musicali e letterari ‘l’arte racconta’.

Sabato 26. L’iniziativa ‘Nel sogno c’era Gabbris’, la presentazione del nuovo libro della serie ‘La famiglia’ di Carlo Piombo, con le illustrazioni di Gabbris Ferrari e la presentazione del comitato ‘Gabbris artista rodigino’, che ha lo scopo di promuovere manifestazione ed eventi per valorizzare l’opera dell’artista rodigino attraverso la creatività di giovani talenti.

Da sabato 26 a mercoledì 30. L’Università popolare polesana organizza incontri sul Teatro Sociale e sull’eccellenza del laboratorio scenografico di Rovigo. Oltre a ciò, una nostra fotografica sulle cartolina d’epoca e una mostra di pittura sui luoghi del territorio polesano.

Da giovedì 31 ottobre a lunedì 4 novembre. La mostra di pittura ‘Mondi’, a cura dell’‘Associazione buoni e cattivi Aps’, un’esposizione di 32 opere pittoriche dell’artista Enrica Pellicciari, eseguite ad acquarello.

Gli appuntamenti in Gran Guardia

2-9-16 ottobre. In ordine nelle tre date, presentazione dei libri ‘Lo chiamavano Tempesta’ di Andrea Franzoso, ‘Andavamo con Dio e tornavamo al tramonto’ di Alessandro Gnocchi e ‘Dilegua o notte!’ di Marcello Lippi, organizzate dal Circolo di Rovigo.

Da sabato 12 a domenica 13. XVLVIII ‘Mostra micologica rodigina’. A.L.I.C.E. Rovigo Odv, a cura dell’associazione Bresadola Aps.

Domenica 13. 74° Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, iniziativa dell’Anmil Rovigo.

Da sabato 19 a mercoledì 23. Mostra monografica di pittura dedicata ad Andrea Piran organizzata dal Circolo polesano degli amici dell’arte, poi il reading teatrale ‘La Boie’ proposto dal Teatro Collettivo di Arquà Polesine e presentazione dell’ultima opera in dialetto veneto di Gianni Sparapan.

Da sabato 26 a domenica 27. Conferenza ‘Più forti dell’ictus con lo sport’, campagna di sensibilizzazione contro l’ictus cerebrale a cura dell’associazion e A.L.I.C.E. Rovigo, a seguire mostra di quadri di artisti con disabilità.