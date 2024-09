Rovigo, oggetti da collezione rubati: denunciata una coppia rodigina

Rovigo, 17 settembre 2024 – Si è chiuso il cerchio attorno ai ladri, che avevano commesso il furto in un centro commerciale. Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri delle stazioni di Castelguglielmo e Ficarolo, coadiuvati dal personale della compagnia di Castelmassa, hanno dato esecuzione ad una perquisizione, su un provvedimento dalla Procura della Repubblica di Rovigo.

Questo a carico di una donna e un uomo, per l’ipotesi di reato di furto aggravato, commesso nel febbraio scorso all’interno di un negozio di un centro commerciale rodigino. Nella circostanza i due conviventi, già noti alle forze dell’ordine, si erano impossessati di un orologio a muro e di un portaombrelli prodotti da una nota azienda italiana di oggetti da collezione, del valore economico complessivo di seicento euro circa, sottraendoli dal negozio in cui erano esposti per la vendita.

Nel corso della perquisizione dei militari, effettuata nei giorni scorsi, i due indagati hanno consegnato gli oggetti rubati, che venivano quindi sequestrati dai carabinieri. A loro carico è stata formalizzata una denuncia.