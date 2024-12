Le nuove frontiere del cicloturismo. Sentieri geolocalizzati e servizi per promuovere il settore

Il Comune di Monte Argentario punta sul turismo delle bici e delle e-bike. Il promontorio è un territorio da valorizzare anche attraverso questa forma di turismo, con l’ente che sta partecipando a due bandi per cercare di sviluppare soprattutto i sentieri, che hanno viste mozzafiato sul mar Tirreno. Uno di questi è il Funt ministeriale 2024, che prevede contributi per migliorare fruibilità e accessibilità ai siti turistici di interesse, nonché per potenziare attrattività turistica e promuovere la ripresa produttiva del settore. L’altro bando è Bici in Comune, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Il progetto è rivolto a tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. "Vogliamo creare un progetto di geolocalizzazione per tutti i sentieri – annuncia l’assessore al Turismo, al Commercio e allo Sport Chiara Orsini –. Grazie al Gruppo Ciclistico Monte Argentario tanto lavoro è già stato fatto, ma vogliamo migliorare questo tipo di attività non solo per i più esperti, ma anche per i semplici turisti che non hanno dimestichezza, il materiale o la guida per accedere. Con la geolocalizzazione dei sentieri tutto sarà più fruibile, da quelli più semplici che collegano Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Orbetello e la Feniglia fino a quelli più difficili per professionisti. Effettueremo un censimento sui percorsi per inserire dei cartelli di sicurezza. Serve una serie di infrastrutture aggiuntive, dalle semplici rastrelliere con ricarica elettrica ai bike parking e al noleggio. Speriamo con i bandi di recuperare delle risorse economiche, ma nel caso in cui non ci riuscissimo lo faremo con le nostre forze. Stiamo facendo operazione di propaganda, ad esempio attraverso l’hotel Bike & Boat. Altre strutture come la Roqqa si stanno attrezzando, ma sarà importante collaborare con i Comuni limitrofi. Importante sarà infatti che Orbetello faccia la ciclabile sulla Giannella, chiudendo l’anello. I lavori alla ciclabile Santa Liberata - Pozzarello stanno andando bene. C’è inoltre il progetto Land Escape arrivato alla fase esecutiva, ovvero quella di allestimento della parte cartellonistica e di informazione e la parte digitale. Il lancio ci sarà tra gennaio e febbraio".

Andrea Capitani