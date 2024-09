Occhiobello, 70mila euro per riqualificare il centro sportivo

Occhiobello, 27 agosto 2024 – Un importante intervento sulle strutture sportive comunali. Si tratta di un cofinanziamento di Regione Veneto e Comune di Occhiobello per l’efficientamento energetico del campo sportivo di via dei Pini a Santa Maria Maddalena. Il progetto, presentato dal comune di Occhiobello per la miglioria dell'impianto sportivo, ha ricevuto un contributo regionale pari a quasi 34mila euro a cui se ne aggiungono altri 35mila finanziati dall’ente, per un costo complessivo di quasi 70mila euro.

La sindaca Bononi: “Intervento che riqualifica l’impianto”

Un progetto e successivo finanziamento che è stato accolto con favore dalla sindaca di Occhiobello, Irene Bononi: “Ci tengo a ringraziare la Regione Veneto – interviene la sindaca Irene Bononi - per l'attenzione a questo progetto che porterà valore alla struttura sia in termini di aumento dell'efficienza energetica sia per la qualità dell'illuminazione. Un grazie va anche allo staff dell'ufficio tecnico comunale che elabora progetti in grado di cogliere le occasioni di finanziamento. Il progetto – conclude Irene Bononi – è un segno di attenzione verso il territorio, lo sport e i giovani”.

“Attenzione verso le nostre strutture”

Gli assessori Paolo Pezzini, con delega allo sport, e Davide Valentini, con delega ai Lavori pubblici, sottolineano come “questo sia solo un primo passo verso il miglioramento delle strutture sportive esistenti di proprietà comunale. È nostra intenzione – aggiungono - verificare tutte le strade possibili per portare nuovi investimenti e migliorare l'impiantistica sportiva nel nostro Comune, in modo da permettere ai nostri concittadini di fare attività fisica in ambienti idonei e all'avanguardia”.