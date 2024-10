‘Run with Zhermack’ a Rovigo, la marcia per responsabilità e consapevolezza

Badia Polesine, 8 ottobre 2024 – Con circa 900 iscrizioni all’attivo è andata in scena sabato 14 settembre, la settima edizione della ‘Run With Zhermack’. Una marcia non competitiva con scopo benefico, promossa dall’Azienda di Badia Polesine Zhermack Spa, a sostegno di importanti progetti sociali del territorio. La giornata dal sapore autunnale e rinfrescata da un’imprevista pioggia non ha comunque penalizzato la partecipazione. L’evento, in continuità con le precedenti edizioni, era aperto all’intera cittadinanza, rinnovando la proposta del percorso di 2 km (che si aggiunge ai tradizionali da 5 e 12 km), senza barriere architettoniche e perfettamente inserito nel circuito della manifestazione. Una novità di questa edizione è stata la partecipazione di un gruppo di ragazze di RYLA Onlus (acronimo di Run Your Life Again), un’associazione che si compone di una squadra di atlete unite dal nobile obiettivo di sostenere il progetto RUN FOR IOV, per la ricerca contro il tumore al seno. Dell’associazione fanno parte anche medici e personale infermieristico.

Le associazioni beneficiarie della raccolta fondi

I progetti sostenuti grazie ai contributi derivati dalla folta partecipazione, raddoppiati da Zhermack in continuità con quanto fatto negli anni passati, sono tre. Il primo, denominato ‘Scuola Potenziata’, fa riferimento al Centro Territoriale per l'Integrazione dell’Alto polesine in collaborazione con l’ULSS, per rispondere ai bisogni educativi dei bambini in situazione di disabilità medio-grave. Nata come sperimentazione nell’anno Scolastico 2010/11, la proposta coinvolge ora in un’esperienza di rete sei istituti scolastici appartenenti al CTI di Badia Polesine. La seconda realtà che beneficerà del ricavato è l’associazione L.A. VOL.A.N.D.A., ente locale di Badia Polesine che si impegna a favore dell’inclusione sociale e dell’autonomia dei soggetti più fragili. L’associazione ha contribuito attivamente all’organizzazione dell’evento podistico in vari momenti salienti. Il terzo beneficiario delle somme ricavate tramite la Run With Zhermack è RYLA Onlus con l’obiettivo di contribuire in modo concreto al progetto RUN FOR IOV, per la ricerca contro il tumore al seno.

La soddisfazione di Zhermack

Alla buona riuscita dell’evento, patrocinato dal Comune di Badia Polesine, hanno contribuito anche il Gruppo Podistico di Badia Polesine e lo sponsor tecnico Finish Line. A conclusione della conferenza stampa, tenutasi in data odierna, il General Manager di Zhermack Spa, l’ingegnere Paolo Ambrosini, ha espresso parole di soddisfazione: “Coerentemente con il nostro credo, la Run with Zhermack è testimonianza di quanto siano importanti valori etici e sociali alla base della nostra cultura Aziendale, quali la responsabilità, il rispetto e la collaborazione, unitamente a un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno vivendo un momento difficile per colpa di una malattia o di situazioni durevoli”. “Sono molto orgoglioso – conclude Ambrosini – della straordinaria partecipazione a questa manifestazione che, anno dopo anno, unisce lo spirito di divertimento e di aggregazione della Comunità, con l’impegno aziendale di responsabilità sociale ed attenzione alle esigenze e ai bisogni della realtà che la ospita”.