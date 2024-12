Calcio, tragedia a Carlino (Udine): muore Sante Longato, direttore generale dell’Adriese

Rovigo, 1 dicembre 2024 – Tragedia allo stadio Della Ricca di Carlino in provincia di Udine dove si stava disputando la gara del girone C di serie D tra Cjarlins Muzane e Adriese.

Al 24' del secondo tempo con la partita ferma sulla 0-0, Sante Longato, direttore generale della squadra polesana, ha accusato un malore in tribuna. Nonostante i pronti soccorsi con il defibrillatore la situazione è apparsa fin da subito disperata: Longato è deceduto poco dopo.

La gara è stata sospesa al 68’ nel silenzio generale di una tragedia che lascia sgomenti i familiari di Sante Longato e tutto l’ambiente sportivo polesano e non.

Classe 1952 Sante Longato ha legato la sua storia di dirigente nel mondo del calcio all’Adriese sin dai tempi di Arnaldo Cavallari nella stagione 1994-95, con una parentesi a Chioggia nella stagione 1998/99 e nel Rovigo Lapecer in Eccellenza nel 2012.

È stato un giocatore, difensore di ruolo e vinse il campionato Interregionale con l’Adriese nel torneo 1971-72. E proprio con i colori granata, quelli della sua città, Adria, ha scritto pagine importanti. “Figura storica e pilastro della società – scrive in una nota il club presieduto da Luciano Scantamburlo – Sante Longato ha rappresentato un esempio di dedizione, passione e competenza. Per molti anni ha svolto il ruolo di direttore sportivo con straordinaria professionalità, diventando un punto di riferimento per tutto l’ambiente granata. Quest’anno aveva assunto l’incarico di direttore generale, continuando a offrire il suo prezioso contributo con la stessa determinazione e amore per questi colori. Sante era, prima di tutto, una persona dal cuore buono e gentile, sempre disponibile e attenta a ogni dettaglio. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. A nome della società, dello staff tecnico, dei giocatori e di tutti i collaboratori, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Longato e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Grazie di tutto, Sante. Rimarrai sempre nei nostri cuori.”