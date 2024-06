Si avvicina il Palio Marinaro. Da battere il Rione Valle. I rivali si preparano al meglio

Il Palio Marinaro dell’Argentario scalda i motori in vista dell’81esima edizione. Gli equipaggi si allenano nelle acque di Porto Santo Stefano cercando la migliore preparazione, per cercare di portare a casa la vittoria dell’ambito stendardo. Il rione da battere, stando all’esito dello scorso anno, sarà il rione Valle, mentre Croce, Fortezza e Pilarella sono al lavoro per affinare la voga ed essere pronti al meglio della condizione per il giorno di Ferragosto. I quattro equipaggi sono così composti: rione Croce (capitano Pierluigi Schiavi): Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Samuele Rossi. Rione Fortezza (capitano Flavio Wongher): Angelo Orsini al timone, primo reme Lorenzo Perillo, secondo Tommaso Picchianti, terzo Gabriele Rosi e quarto Riccardo Rosi. Rione Pilarella (capitani Franco Loffredo, nuovo dopo le elezioni tenute in inverno): Simone Terramoccia, Dino Pari, Lorenzo Benedetti, Tommaso Infetti e Alessandro Landini. Rione Valle (Luca Landini): l’equipaggio campione in carica scenderà in acqua con I quattro guzzi sono già rientrati a Porto Santo Stefano dopo il Palio di Porto Ercole, mentre l’albo d’oro vede inoltre la Pilarella primeggiare con 26 vittorie, la Croce con 20, Fortezza e Valle appaiate con 17. Il Palio non è però soltanto regate e remi in acqua, ma anche folklore e iniziative collaterali in cui, spesso, vengono coinvolti anche i bambini. Nei giorni scorsi l’Ente Palio ha fatto visita alle scuole primarie e secondarie di Porto Santo Stefano per celebrare e premiare i bambini partecipanti al concorso grafico/pittorico e letterario "Il mio Palio" 2024. Molte le opere presentate e tantissima la partecipazione dei bambini, supportati dagli insegnanti. È stato quindi consegnato un attestato di partecipazione nominativo a tutti gli iscritti. Le opere sono state scelte e selezionate dalla commissione artistica dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario. Di seguito l’elenco dei vincitori: scuola secondaria (concorso grafico/pittorico). Primo premio a Mariagioia Benedetti, secondo a Christian Avvento e terzo a Elena Costaglione. Scuola primaria (concorso grafico/pittorico). Primo posto per Gabriele Amodio, secondo per Sara Di Fede e terzo per Siria Barbi. Scuola primaria (concorso letterario). Primo posto per Gioia Covitto, secondo per Agnese Roselli e terzo per Caterina Baglioni.

