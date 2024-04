Steve Luchin morto a Giacciano con Baruchella: martedì il funerale

Rovigo, 22 novembre 2020 - Addio tra le lacrime al piccolo Steve Luchin, il bambino di cinque anni morto nello schianto. Il frontale si è verificato alcuni giorni fa ed ha coinvolto l’auto guidata dalla madre, ricoverata nell’ospedale di Padova in gravi condizioni, e un’altra vettura. La tragedia ha scosso da subito due comunità quella di Giacciano con Baruchella, dove la famiglia risiede da poco, e quella originaria di Badia Polesine.

Al cordoglio dei cittadini, infatti, si erano subito associati il sindaco di Badia Giovanni Rosi e il primo cittadino di Giacciano Natale Pigaiani che avevano espresso la loro forte vicinanza alla famiglia del piccolo. Il tragico incidente si è verificato lunedì 16, nella mattinata. Tra le lamirre ha perso la vita il piccolo Steve, di 5 anni, che era a bordo dell’auto guidata dalla mamma. Il veicolo, nel territorio di Giacciano con Baruchella per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un altro mezzo (il conducente è rimasto ferito). La mamma tuttora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Padova.

Un tratto di strada molto trafficato, nelle vicinanze del centro commerciale il Faro, via già funestata in passato da tragici incidenti in uno dei quali aveva perso la vita un ciclista investito da un’auto. Adesso è il momento del ricordo. I funerali verranno celebrati martedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Badia Polesine. Il piccolo riposerà nel cimitero della cittadina. Steve lascia nel più profondo dolore la mamma Barbara, il papà Marzio, il fratello Victor, le sorelle Gaia e Giorgia, la nonna Luisa con il nonno Steve che vive in America, il nonno Gigi.

Forte lo stazio anche per gli amichetti del bambino e le maestre della locale scuola materna ‘Giovanni Pascoli’. "Se ne va un angelo che vola in cielo, un bambino vivace, simpatico e molto intelligente, lo avremo sempre nel cuore" è il commento commosso dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto e amato nella sua troppo breve vita. Si prevede, compatibilmente con le norme di sicurezza dettate dall’emergenza attuale dovuta al Covid 19, un’ampia partecipazione alle esequie. Nessuno vorrà mancare alla cerimonia per portare l’estremo saluto al bambino.