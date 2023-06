L’ensemble degli studenti-musicisti sbanca ai concorsi nazionali

Rovigo, 23 giugno 2023 – Importanti successi per i giovani musicisti dell’orchestra CordasEnsemble. Il primo premio assoluto con punteggio di 100/100 al concorso nazionale GiovaniInMusica, promosso dall’associazione pro loco di Montagnana (Pd), con il patrocinio del Comune di Montagnana, e primo premio con punteggio di 99/100 al Concorso Nazionale Il Tetracordo, promosso dall’omonima associazione. Entrambe le edizioni si sono svolte online.

Un modo davvero speciale per festeggiare i 10 anni di attività di questo ensemble interistituto formato da 25 chitarristi provenienti dalle SMIM di Badia-Trecenta, Lendinara, Loreo-Rosolina, Fiesso-Castelguglielmo, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo 1, Rovigo 3, Rovigo 4, Taglio di Po, Villadose, da arpisti e percussionisti provenienti dalla SMIM di Ariano-Corbola, da chitarristi e arpisti provenienti dai Conservatori Statali di Musica di Adria e Rovigo e magistralmente diretto dalla professoressa Maria Silvia Massimi. Ensemble unico per il numero di scuole coinvolte ed esempio fattivo di lavoro sinergico anche con le altre realtà musicali del territorio, primi fra tutti i due Conservatori della nostra provincia.

Grande soddisfazione per i docenti Annamaria Baldo, Guido Ballerin, Sabina Baratella, Luca Bellan, Franca Ferrarese, Luca Filippi, Maria Silvia Massimi, Siegfried Pegoraro, Alessandro Tessarin, Weltur Valentini, Simone Vidali, Giuseppe Vio. In occasione dei concorsi sono stati eseguiti alcuni arrangiamenti del chitarrista e compositore Dan Jones che ha pubblicamente espresso il suo apprezzamento per la preparazione dei ragazzi in un videomessaggio che ha voluto inviare a tutti loro. Importanti riconoscimenti e grande soddisfazione per i giovani musicisti che, oltre ai premi, si arricchiscono in termini di esperienza ed emozioni vissute. Un ringraziamento particolare da parte dei docenti ad Andrea e Duilio Smiderle per le registrazioni e i montaggi dei video.