Opera, il teatro sociale di Rovigo cerca figuranti per la Tosca: quando sono i provini e come partecipare

Rovigo, 08 agosto 2023 – Il teatro sociale di Rovigo ha indetto le selezioni per dei figuranti per l'opera lirica ‘Tosca’ di Giacomo Puccini. Nel dettaglio il periodo d’impegno è previsto per le recite programmate il 10, 13 e 15 ottobre di quest’anno e il periodo di prove dal 2 ottobre. Inoltre, previsto un altro impegno per la medesima opera al teatro ‘Mario Del Monaco’ di Treviso con recite 7, 9 e 11 febbraio 2024, prove a partire dal 5 febbraio 2024. La selezione avrà luogo a Rovigo, al Teatro Sociale in data giovedì 24 agosto dalle 10.

Requisiti richiesti

La selezione è mirata ad individuare figuranti di sesso maschile con fisicità differenti. Tutti i candidati dovranno possedere forte personalità e presenza scenica. Sono gradite esperienze pregresse in ambito teatrale, attoriale, danza. Età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data della selezione. I cittadini extracomunitari devono necessariamente possedere un permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta di svolgere regolare attività lavorativa.

Candidatura

Gli interessati che intendono partecipare alla selezione dovranno compilare il modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Rovigo e inviarlo all’indirizzo mail [email protected] entro le 16 del 22 agosto prossimo.