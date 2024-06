Ballottaggio, Rovigo verso il ribaltone: Cittadin avanti su Gaffeo. Lo spoglio in diretta

Rovigo, 24 giugno 2024 – Occhi puntati su Rovigo, unico capoluogo veneto al voto. Con lo spoglio delle urne dalle 15, fra poche ore i rodigini avranno un nuovo sindaco: un uomo o una donna, a seconda dei risultati.

La sfida è tra la 58enne Valeria Cittadin, candidata del centrodestra, e il 56enne Edoardo Gaffeo, tornato in campo con una coalizione civica dopo la scissione con i Dem e le dimissioni da sindaco dello scontro febbraio.

È arrivata al ballottaggio in vantaggio la meloniana Cittadin (FdI, Lega, Forza Italia, Azione e la lista Cittadin Sindaco), che per pochi punti non ha raggiunto il risultato al primo turno: 49,10% e oltre 12mila voti. Si era, invece, fermato al 28,09% con poco meno di 7mila voti, l’avversario civico Gaffeo (M5S, Lista Gaffeo e Forum), che negli ultimi giorni ha giocato la carta della sia possibile giunta, svelando i nomi degli assessori che lo affiancheranno in caso di vittoria.

