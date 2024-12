Rugby, il Viadana espugna Rovigo ed è campione d’inverno: 26-23 il finale

Rovigo, 22 dicembre 2024. Arriva davanti alle telecamere di Rai 2 la prima sconfitta stagionale per la Femi Cz Rugby Rovigo nel big match dell’ottava giornata del campionato serie A Elite ad opera dei mantovani del Rugby Viadana 1970. Emozionante l’applauso prima della partita con i quasi 2000 spettatori che hanno voluto ricordare Chiara Moscardi, sorella di Matteo, bersagliere in campo, scomparsa all’età di 26 anni in un incidente sull’autostrada A4.

Una partita che i rossoblù di coach Giazzon non approcciano nel migliore dei modi e già al 1’ subiscono il gioco del Viadana che trovano i primi punti del match con Ciardullo con un varco nella difesa e la prima meta del match: Farias converte, 0-7. Al 5’ i bersaglieri risalgono il campo, ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Thomson è preciso, 3-7. All’8’ sono gli ospiti ad avere ancora la meglio sui rossoblù: Bronzini recupera l’ovale, passa la difesa di casa e vola in mezzo ai pali per la seconda marcatura di giornata. Farias è preciso, 3-14. Al 22’, dopo una forte pressione di Rovigo nel ventidue del Viadana, gli ospiti vengono puniti con un cartellino giallo ai danni di Baronio. Rovigo sfrutta subito la superiorità numerica, Thomson calcia per sè stesso l’ovale, l’apertura sudafricana è brava a recuperare la palla e a tuffarsi in meta per la prima marcatura dei rossoblù capitanati da Ferro. Lo stesso Thomson converte la trasformazione, 10-14. Al 34’ la Rugby Rovigo si porta ad un punto dal Viadana, grazie al calcio piazzato di Thomson, 13-14. Al termine del primo tempo Viadana non demorde, grazie ad un calcio millimetrico Bronzini recupera all’ala l’ovale e va a marcare in bandierina la sua seconda meta di giornata, Farias è preciso e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 13 a 21.

Il secondo tempo non inizia bene per Viadana che subito al 40’ viene punita con un cartellino giallo a Boschetti per un placcaggio alto ai danni di Casado Sandri. Al 45’ Rovigo mette il piede sull’acceleratore: ovale tra le mani di Sironi che riesce ad andare in meta sfuggendo ad un paio di placcaggi e portandosi più uomini del Viadana oltre la linea. Thomson aggiunge +2 dal piede, 20-21. Al 49’ Farias ha la possibilità dalla piazzola di aggiornare il tabellino di Viadana con un calcio piazzato ma non riesce a convertire. Al 60’ i gialloneri non demordono, avanzano il terreno di gioco e dopo una serie di pick and go nella zona rossa dei rossoblù è Baronio ad andare oltre la linea, Farias non trasforma, 20-26. Al 64’ i bersaglieri ottengono un calcio a favore e optano per i pali, Thomson aggiunge i tre punti dalla piazzola, 23-26. Al 74’ Viadana resta ancora con un uomo in meno per un cartellino giallo a Bronzini.

Rovigo prova negli ultimi dieci minuti del match a risalire il terreno di gioco per provare a segnare punti pesanti e ribaltare il risultato, ma Viadana difende bene e porta a casa vittoria e 5 punti che valgono il primo posto in classifica e una chiusura d’anno decisamente bella. “Abbiamo sprecato molte opportunità, dovevamo essere più incisivi, le parole di Davide Giazzon, tecnico dei bersaglieri. In più occasioni non siamo riusciti a concretizzare. Onore a Viadana che è stata brava a sfruttare tutte le occasioni e a vincere la partita. Il campionato è ancora lungo, continuiamo a lavorare duramente in vista delle prossime partite. Ci tengo a ringraziare il pubblico per il sostegno, inoltre voglio fare un plauso a Matteo (Moscardi), oggi uno dei migliori in campo, per la sua forza”.

Marcatori p.t. 1’ m. Ciardullo tr. Farias (0-7), 5’ c.p. Thomson (3-7), 8’ m. Bronzini tr. Farias (3-14), 24’ m. Thomson tr. Thomson (10-14), 34’ c.p. Thomson (13-14), 39’ m. Bronzini tr. Farias (13-21); s.t. 45’ m. Sironi tr. Thomson (20-21), 58’ m. Baronio (20-26), 64’ c.p. Thomson (23-26).

Femi-Cz Rugby Rovigo: Belloni (74’ Uncini); Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Lertora; Thomson, Chillon (60’ Visentin); Casado Sandri (67’ Paganin), Cosi, Sironi; Ferro (cap.)(53’ Zottola), Steolo (56’ Ortis); Swanepoel (56’ Tripodo), Frangini (27’ Giulian), Pomaro (53’ Della Sala). All. Giazzon Rugby Viadana 1970: Sauze (69’ Brisighella), Ciardullo, Morosini, Jannelli (C), Bronzini, Roger-Faris, Baronio (67’ Di Chio), Ruiz, Locatelli, Wagenpfeil, Marchiori (46’ Catalano-66’ Loretoni), Boschetti, Oubiña R. (60’ Mignucci), Dorronsoro (60’ Quattrini), Oubiña A (60’ Fiorentini). All. Pavan