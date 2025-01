Rugby Rovigo, Sebastian Poet è il nuovo mediano d’apertura

Rovigo 10 gennaio 2025 – Sarà sicuramente a disposizione per la partita del 19 gennaio contro il Mogliano l’ultimo arrivato in casa Femi Cz Rugby Rovigo Sebastian Poet, mediano di apertura argentino. Classe 1992, 184 cm per 91 kg, Poet può ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di centro. Cresciuto rugbisticamente a Rosario, sua città natale, nel Club Atlético Rosario, nel 2011 veste la maglia dei Pumas Under20 per partecipare al Mondiale di categoria.

Nel 2015 arriva in Europa, in Francia, per giocare in Pro D2; milita prima al Tarbes Pyrénées, poi a Soyaux Angoulême e dal 2017 al 2021 firma con l’US Colomiers. Termina l’esperienza in Francia nel 2023 nell’Union Sportive Bressane Pays de l’Ain. Nell’ultima stagione sportiva Poet è passato in Spagna dove ha indossato i colori del Real Ciencias Rugby Club di Siviglia, che milita nella División de Honor. “Sono contento di essere arrivato a Rovigo, ho conosciuto lo stadio e non vedo l’ora di vedere la città. Sarà una bella sfida per questa seconda parte di stagione: voglio raggiungere gli obiettivi del club”, le parole del neo acquisto rossoblù.