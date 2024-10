Bottega del Sole, vent’anni di sostenibilità

Da oltre 20 anni la cooperativa ’Bottega del Sole’ è impegnata a promuovere lo sviluppo di comunità sostenibili, solidali e inclusive, in Italia e nel mondo, attraverso le pratiche del commercio equo e le economie sociali che mettono al centro le persone e i loro diritti. ’Bottega del Sole’ nasce a Carpi nell’ottobre del 2000 come associazione, con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà internazionale, i valori della finanza etica, del consumo critico, della salvaguardia dell’ambiente e della salute, favorendo l’emancipazione e la valorizzazione delle persone e dei popoli più svantaggiati.

"Nel 2001 ’Bottega del Sole’ diventa cooperativa ed aderisce alla rete delle ’Botteghe del Mondo’ di Altromercato CTM consorzio di cui facciamo parte dal 2006 – spiega la presidente Loriana Bergianti -. Attualmente siamo 81 soci e circa una ventina di volontari, ma ne servirebbero di più, quindi chi vuole dare una mano può contattarci. I volontari mettono a disposizione il loro tempo per tenere aperta la Bottega al pubblico, ma anche per attività diverse. Per esempio, tra i volontari, insieme ad altri, ci sono insegnanti che curano incontri nelle scuole per far conoscere i valori del commercio equo e solidale, raccontare cosa c’è dietro al semplice acquisto di un prodotto alimentare o di artigianato. Con lo stesso obiettivo, organizziamo anche incontri a tema rivolti alla cittadinanza, oppure devolvendo parte dell’incasso in occasione delle giornate quale il 25 novembre a sostegno del Centro antiviolenza sulle donne o per la festa della mamma a sostegno di mamme e bambini. Organizziamo anche eventi di autofinanziamento, come quello che si è tenuto nei giorni scorsi a Limidi, per sostenere le spese di gestione dell’attività". Per chi vuole fare un regalo per un’occasione, oppure acquistare prodotti che aiutano piccole cooperative o artigiani, può recarsi nel negozio ’Bottega del Sole’ in via Matteotti 68 a Carpi, di fronte alla Casa di ’Mamma Nina’, dove si possono trovare tanti prodotti dall’Italia e dal mondo tutti legati da un filo rosso: sono realizzati in modo etico e solidale, garantiscono un equo compenso ai produttori e, in alcuni casi, si tratta di cooperative ’inclusive’, che impiegano personale diversamente abile.

"Sugli scaffali del negozio si può trovare una grande varietà di referenze – spiega Bergianti –. Tra gli alimentari abbiamo caffè, tè, cacao, provenienti da tutto il mondo, ma anche pasta, passata di pomodoro, salse, olio e prodotti di ’Libera Terra’, oppure prodotti di cooperative del Sud Italia libere dal caporalato e dallo sfruttamento dei lavoratori. Tra i prodotti per la casa e la cura della persona, ci sono saponi e cosmetici naturali. Poi, articoli di artigianato quali tessuti, stole, borse. A proposito di accessori, abbiamo la linea ’Soruka’ di borse e portafogli alla moda. Tutti gli articoli sono prodotti in India, da piccoli artigiani indipendenti, utilizzando ritagli di pelle recuperata e secondo principi equo-solidali".

Sugli scaffali di Bottega del Sole, ci sono anche diversi prodotti che arrivano dalla Palestina. "Nonostante le difficoltà causate dal conflitto in Medioriente, continua l’importazione dei prodotti palestinesi da parte di "’Altromercato’, principale realtà di commercio equo e solidale in Italia – spiega Bergianti –. È il nostro modo di essere vicini alle famiglie palestinesi in questo periodo drammatico non solo della loro storia, ma anche della nostra. Durante l’estate abbiamo riproposto i sandali ’Peace Steps’ (passi di pace), prodotti a Hebron in laboratori di pelletteria da artigiani che lavorano il cuoio da generazioni. Ma, sugli scaffali sono disponibili anche prodotti alimentari palestinesi come cous cous dalla lavorazione artigianale, mandorle e za’atar (miscela di spezie ideale per pesce e carne bianca), oltre a saponi realizzati a mano a base di olio di oliva. Tra poco, arriveranno anche i datteri medjoul, molto buoni e saporiti".

Bottega del Sole è molto attenta anche alla stagionalità dei prodotti. "In vista delle festività natalizie, saranno disponibili tante specialità con un ottimo rapporto qualità-prezzo – ricorda Bergianti –. Pandori, ma soprattutto panettoni realizzati da aziende artigianali italiane in tanti gusti, da quello tradizionale a quelli al cioccolato. Con i nostri prodotti possiamo confezionare pacchi per le festività personalizzati che saranno sicuramente molto graditi. Aziende e privati, interessati a fornire pacchi di qualità e ad alto contenuto etico, ci possono contattare fin da ora".