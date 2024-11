Presepe Vivente e galà stellare sul ghiaccio

A Fanano sarà un susseguirsi di eventi di grande rilievo durante le feste natalizie, un tuffo nella tradizione, nello sport, nello spettacolo. Ritorna la magia del Presepe Vivente con le consuete rappresentazioni della Natività il 24 dicembre e il 5 gennaio, si proseguirà con la grande festa di Capodanno in piazza in attesa di Galappennino il 4 gennaio con ospiti di portata internazionale. Il Presepe Vivente farà vivere ‘Fanano di una volta’ con gli antichi mestieri, le ville di via Badiola aperte, angoli sconosciuti che saranno portati alla luce (come le cantine dei Borghi) e tanto altro per due notti che saranno indimenticabili grazie anche al folklore di oltre 300 figuranti. Dalle 12 alle 22 nelle cantine del Presepe si potranno assaggiare specialità tradizionali della montagna. Il gran pienone è ormai una norma in questo evento che si svolge ogni due anni.

L’organizzazione è dell’Associazione Presepe Vivente e l’intero paese è coinvolto in modo spontaneo.

Tutti danno il loro contributo.

Il sindaco Stefano Muzzarelli ricorda che la realizzazione si deve ai volontari e agli amici di Josè, perché – spiega – "il Presepe è dedicato a Josè Macchia, un amico dei volontari fananesi mancato prematuramente che realizzava assieme ad altri questa rappresentazione nella frazione di Canevare. Il suo sogno era di portarlo a Fanano. I suoi amici l’hanno ascoltato. Invito i giovani e a tutti i cittadini a fare le comparse durante le due serate. Il Presepe è aperto a tutti e i figuranti sono ben accetti".

Passata la grande festa di Capodanno in piazza, sempre partecipatissima, sarà la volta dell’atteso Galappennino, lo show sul ghiaccio che festeggia i dieci anni di edizioni. Si terrà al Palaghiaccio il 4 gennaio, alle 20,30, con ospite Karolina Kostner, la campionessa pattinatrice artistica su ghiaccio che sarà ambasciatrice dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Galappennino è uno spettacolare intreccio tra esibizioni di star del pattinaggio artistico su ghiaccio e rappresentazioni musicali. E in quest’edizione i più grandi campioni a livello nazionale e internazionale di singolo, coppie di danza e coppie di artistico saranno accompagnati dalle canzoni di Kelly Joyce e dalle musiche del Krystal Kuartet.

Il sindaco definisce Galappennino una scommessa vinta grazie alla collaborazione tra il Comune e la Polisportiva che gestisce il Palaghiaccio. "Il nostro Palaghiaccio, fino a dieci anni fa era il solo a non avere un galà di pattinaggio artistico – racconta –. Dobbiamo assolutamente realizzarlo ci siamo detti e ogni anno è stato un crescendo di pubblico partecipante al punto che le ultime cinque edizioni hanno segnato il tutto esaurito. Dopo anni in cui la Polisportiva e il Comune avevano cercato di portare a Fanano Carolina Kostner la pluricampionessa ha accettato.

La Polisportiva è cresciuta fino a portare avanti questo evento in autonomia con la collaborazione dell’Ufficio Turistico".

Ma il Palaghiaccio necessita di cure e il sindaco non ha perso tempo, anzi, ha giocato d’anticipo. Fanano è stato l’unico dei 17 comuni dell’Appennino modenese in cui è prevalso De Pascale alle recentissime elezioni regionali. "La scorsa estate quando De Pascale è venuto in vacanza a Fanano abbiamo parlato del Palaghiaccio, l’unica struttura vero complemento alla neve, quindi al sistema Cimone.

Abbiamo bisogno di tre milioni di euro per la sua manutenzione, perché è datato e dobbiamo stare al passo con i tempi e con i cambiamenti climatici.

C’è assolutamente bisogno che il neo presidente della Regione riesca a darci una mano a trovare le risorse affinché il Palaghiaccio possa guardare ancora avanti". Muzzarelli lancia un invito: "Fanano e Sestola formano un unico polo turistico e la sommatoria delle manifestazioni promosse nei due territori renderanno il Cimone ancor più appetibile e attrattivo. Per cui, venite in montagna, che se poi ci sarà anche un po’ di neve, godrete giornate bellissime".

Walter Bellisi