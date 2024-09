Strada ’imbandita’ per il pranzo benefico

A pranzo, nel viale. Il pranzo è quello di domenica prossima 6 ottobre, la prima delle ‘fiere’, mentre il viale è quello che chiamano così tutti i sassolesi, ovvero viale XX Settembre. Lo ‘struscio’ delle domeniche di ottobre fa posto, per una volta, a tavole imbandite per un pranzo benefico che già l’anno scorso aveva riscosso grande successo del quale quest’anno è prevedibile una replica. Si chiama ‘Centometridisolidarietà’, l’iniziativa, e l’idea è quella di finanziare, con l’incasso, la meritoria attività della cooperativa sociale ‘Concresco’, associazione che lavora con ragazzi disabili – ne segue una quarantina, ad oggi – e ha laboratorio e negozio (‘.ACapo’ si chiama il punto vendita) proprio in viale XX settembre. I ‘ragazzi’ di Concresco, ormai, nel ‘viale’ sono di casa, ed ecco allora gli altri esercizi che su viale XX settembre hanno le vetrine attivarsi in loro favore, con la terza edizione di ‘centometridisolidarietà’.

A promuovere il pranzo benefico di domenica – si mangia dalle 12,30, costa 55 euro, ci si prenota tramite whatsapp o telefono al 371 5663759 – ci sono il ‘Salotto Regina’, la ’Bottega Frank’, il ‘Bar delle Vergini’ ma anche ‘Giamberlano’ e ‘l’osteria dei girasoli’ che, con il patrocino del Comune, mettono in piedi questo appuntamento conviviale ‘diffuso’, che riprende vecchie tradizioni – un volta, a Sassuolo, i locali del viale allestivano cene all’aperto nel corso dei giovedi di luglio, ma si va indietro di decenni – e alla tradizione strizza l’occhio anche con il menù. Un mini croissant di benvenuto prelude infatti all’antipasto (millefoglie al prosciutto di Parma con cialda di parmigiano reggiano) e soprattutto al primo e al secondo, rispettivamente risotto in salsa balsamica e filetto di maiale con cipolla caramellata e verdure padellate. Dolce a sorpresa – ma il Giamberlano, siamo certi, qualcosa inventerà – e vini in abbinamento completano la proposta.

L’intrattenimento musicale lo curano invece i ‘Soul out’ mentre il resto, lo immaginiamo, lo farà l’entusiasmo dei ragazzi di Concresco, che per il terzo anno si confrontano con una domenica loro e per loro.

"Ringrazio di cuore tutti i partner che con la loro fattiva collaborazione hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento giunto alla sua terza edizione, l’Amministrazione Comunale che con il proprio patrocinio dimostra il proprio sostegno ed apprezzamento verso ‘Concresco .ACapo’, ma soprattutto voglio ringraziare tutti coloro che quotidianamente frequentano il nostro store dimostrando di apprezzare non solo la nostra attività ma anche la qualità dei prodotti realizzati nei nostri laboratori", dice Maurizio Caminati, presidente e socio fondatore dell’associazione.

"Il crescente successo e la crescente partecipazione alla ‘Centometridisolidarieta’ credo sia, in questo senso, un ulteriore attestato di vicinanza e sostegno alla nostra iniziativa, che garantisce ulteriore opportunità ai ragazzi di farsi conoscere ed apprezzare tant’è che ormai sono considerati un punto di riferimento e parte attiva della nostra città".