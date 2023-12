A Malborghetto di Boara si gioca di nuovo a calcio

Una nuova area attrezzata per il gioco nel calcetto. È quella sorta a fine settembre a Malborghetto di Boara, nel giardino tra via Agrifoglio e via Gladioli. L’installazione delle due porte da calcio è stata la risposta data ad alcuni giovani residenti nella frazione, che l’avevano fatta pervenire al sindaco Alan Fabbri e al vicesindaco Nicola Lodi durante una visita congiunta a Malborghetto, in occasione della serata inaugurale del RockaFE. Alcuni ragazzini avevano espresso direttamente agli amministratori il desiderio di poter avere a disposizione un nuovo campo da calcio. La richiesta è quindi stata presa in carico ed è stata concretizzata dopo un paio di mesi dalla cooperativa “La Città Verde”, incaricata dalla società partecipata comunale Ferrara Tua di collocare le dotazioni nuove di zecca. A installazioni ultimate il primo pallone toccato sul nuovo campo è stato del primo cittadino, che ha dato il calcio d’inizio insieme al numero due della giunta. L’attenzione per le aree verdi attrezzate aveva portato alla predisposizione e alla realizzazione del Piano Parchi, un intervento da circa 800mila euro che ha dato modo agli incaricati della gestione del verde di rinnovare aree gioco in oltre 30 frazioni, sulle 50 totali. Il progetto ha infatti previsto la rimozione delle attrezzature più ammalorate e la contestuale installazione di nuove giostre come scivoli, altalene e giochi a molla posizionati in aree verdi più fruibili e soprattutto sicure, grazie all’aggiunta di tappeti antitrauma in corrispondenza delle zone ludiche. La manutenzione dei giardini è infatti una delle sollecitazioni emerse con maggiore frequenza nei questionari raccolti dall’apecar e dall’ufficio mobile del Comune nel corso delle 12 tappe effettuate nell’ambito del progetto di mandato “Con le Frazioni”, che ha portato amministratori e dipendenti comunali a percorrere in lungo e in largo tutto il territorio. I parchi, stando alle segnalazioni dei cittadini, sono infatti considerati luoghi di aggregazione, in cui ritrovarsi per divertirsi, fare sport, crescere insieme e che per questo meritano adeguati interventi. Da questo è quindi nato il piano, che a Malborghetto ha riguardato anche i parchi giochi di via Gelsomini, via Gladioli e nel giardino di via Navarra, situato in una zona a ridosso della Chiesa di San Maurelio.