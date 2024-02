Anche i fratelli. Irene e Miro sono agonisti

"Siamo molto emozionati. È un bellissimo inizio e la strada è ancora lunga. Ovviamente un po’ ci mancano perché studiano lontano da casa e sono spesso impegnati in gare e allenamenti, ma siamo contenti che abbiano l’opportunità di fare uno sport che amano". Lucia e Antonio Tabanelli hanno fatto ai loro tre figli il regalo più bello al mondo: abitare a Rocchetta Sandri frazione di Sestola, al contatto con la natura. A tutto il resto ci hanno pensato loro. Oltre a Flora hanno altri due figli. Irene, la più grande, ha 21 anni: durante il Liceo artistico Ski College in Val di Fassa ha gareggiato in Sci Alpino e Ski cross e da due anni è maestra di sci; ora è in Francia per l’Erasmus.

Miro è nato nel 2004, ha terminato lo Ski College e si è iscritto a Scienze motorie; gareggia in Coppa del mondo con la Nazionale di Freestyle.