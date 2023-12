Anche il 2024 dedicato alla manutenzione Continua il Piano Asfalti in tutto il territorio

Anche durante il prossimo anno, il Piano Asfalti prosegue per migliorare le condizioni di sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi nelle frazioni locali, con un cospicuo finanziamento di oltre 600mila euro stanziato dall'Amministrazione. L'obiettivo è chiaro: intervenire su strade ammalorate dagli anni, che creano disagi a residenti e viaggiatori di passaggio, migliorando la sicurezza e la qualità della vita. A partire dalla primavera del 2024, diverse strade saranno oggetto di attenzione e lavori mirati. Tra queste, spiccano via X Martiri a Porotto, via Lavezzola tra Pontelagoscuro e Francolino, e via Pelosa a Fondo Reno. Queste strade, ammalorate dal passare del tempo e dalle condizioni atmosferiche, saranno sottoposte a interventi che promettono di ridare vitalità alle arterie stradali locali. A Baura, l'attenzione si concentrerà sul marciapiede tra via Pontegradella e via Raffanello, mentre a Montalbano sarà il turno del marciapiede di via Bottazzi. Inoltre, per aumentare la sicurezza, saranno installate barriere protettive su via Fabbri e via Massafiscaglia. Queste azioni non solo migliorano l'aspetto delle frazioni ma contribuiscono significativamente alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Il progetto messo a punto per il 2024, include anche il recupero delle manutenzioni che, per condizioni meteorologiche avverse, imprevisti o studi del suolo, sono state rimandate dal 2023. Questi interventi, posticipati ma non dimenticati, riguardano la piattaforma rialzata in via Navigazione a San Martino, via Raspi a Villanova, via Montefiorino a Pontelagoscuro e via Bottazzi a Montalbano. Il Piano Asfalti del 2024 rappresenta un impegno costante dell'Amministrazione nel promuovere un ambiente urbano più sicuro, con un occhio di riguardo nei confronti delle segnalazioni pervenute da chi vive sul territorio. Oltre a risolvere i disagi causati da strade deteriorate, questo programma si pone l'obiettivo di garantire infrastrutture moderne e sicure.