Atletica Gualtieri, eccellenza internazionale

Era il 1982 quando da un’idea di Vittorio Aldrovandi, Tiziano Gandini, Amilcare Mazzali nasce l’Atletica Gualtieri. Nel 1983 si comincia ad organizzare la prima corsa. Nel 1984 parte la prima edizione della Pasquetta, che diventa subito di livello nazionale. Nel 1990 si trasferisce in piazza e diventa di livello internazionale. Nel 1997 risulta la più importante manifestazione mondiale di performance su strada. L’atleta keniano Shem Kororia vince la Pasquetta sportiva con un tempo ancora di altissimo livello. Negli anni Novanta sono passati da Gualtieri atleti di livello mondiale, olimpionici, campioni europei e del mondo come Benson Barus. Nel 1999 si conclude l’era del team di Vittorio Aldrovandi. Alcuni consiglieri rimasti – Giovanni Iembo, Luigi Ferrari e Domizio Aldrovandi (figlio di Vittorio) – ripartono con l’Asd Gualtieri 2000 e avviano progetti come la 10.000 donne, 10.000 uomini, con la partecipazione di atleti come Maria Guida, Emma Scaunich, Maura Viceconti, Nadia Dandolo… Per gli uomini ancora Benson Barus (col record di 27’52’’), Giuliano Patocletti, Stefano Baldini, Genny di Napoli… Altri eventi sono stati organizzati dalla società gualtierese: la "Staffetta del Po", la "Dagli aironi alle aquile" di 112 km, la "Magna Curta", corsa enogastronomica a tappe con un pranzo itinerante dove ogni 2 km ci si ferma a mangiare un piatto tipico abbinato a un bicchiere di vino locale. E poi "In&Aut", una camminata coi ragazzini autistici, il memorial "Bigi Tonino", 10.000 passi per il cuore in collaborazione con gli Amici del cuore di Guastalla, una corsa competitiva San Rocco di Guastalla, la mezza maratona "Guastalla in rosa"… La società gualtierese si trasforma poi in Asd Gualtieri 2000, che coinvolge in modo diretto anche il pattinaggio. Negli anni il numero di atleti è via via incrementato e sono aumentate anche le collaborazioni con altre società e la partecipazione a trofei e campionati come il "Mariele Ventre" di Bologna, manifestazione di livello nazionale. La sezione pattinaggio ha partecipato a campionati di federazione e Uisp, ottenendo negli anni ottimi risultati e vantando diverse campionesse a livello regionale e nazionale. Dal 2019 la società ha iniziato ad organizzare il trofeo "Città di Gualtieri" che vede gareggiare un centinaio di atleti alle prime armi. Dopo l’emergenza Covid, in collaborazione col comitato provinciale Uisp, la società organizza il trofeo provinciale Uga (Uisp giovani atleti) che vede coinvolti circa 250 atleti. L’anno scorso la società ha organizzato uno stage col pluricampione mondiale Luca Lucaroni. Grande soddisfazione viene oggi anche da due atleti che porteranno il nome della Gualtieri 2000 nel circuito azzurro partecipando in autunno alla "Coppa Europa". Diversi atleti della società hanno partecipato alla rappresentazione teatrale sui pattini "Lo Schiaccianoci" col coreografo Marco Guion. Ad oggi, la società conta circa ottanta atleti provenienti da tutta la bassa. Inoltre, da alcuni anni la sezione pattinaggio organizza corsi anche per adulti, un gruppo che ad oggi conta una ventina di persone, ex atleti e appassionati di questo sport.

a. le.