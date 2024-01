Baby-park, divertimento formato famiglia

Dici montagna in inverno e pensi agli sci. Dici Cimone in inverno e pensi, invece, a un vero e proprio ‘circo bianco’ del divertimento. Non ci sono solo i giovani e gli adulti in cerca di ottime prestazioni che si lanciano giù da una pista con tuta, scarponi, casco e mascherina.

Anche i più piccoli hanno il diritto di divertirsi, prendendo confidenza con la neve.

Ecco perché da anni il consorzio ha investito per rendere ancora più accoglienti gli spazi per chi non ha voglia di sciare o per chi ancora non è in grado.

Sono tre i Baby Park realizzati al Cimone: nelle vicinanze del Lago della Ninfa, alle Polle e al Cimoncino.

Qui si possono trovare gonfiabili, ciambelle e gommoni per scivolare sulla neve, clown e giochi adatti per ogni età.

Sempre per i più giovani ci sono delle aree dedicate per le discese con il bob o lo slittino. Al Passo del Lupo è aperta la prima pista da bob dell’Appennino: 700 metri di rettilinei e curve paraboliche su un dislivello di 1200 metri. Casco e bob si possono noleggiare alla partenza.

"Abbiamo deciso di investire in aree per i ragazzi perché tutti hanno il diritto di divertirsi e di accostarsi alla montagna, ognuno con il proprio stile, le proprie capacità e i propri tempi – spiega Andrea Magnani, direttore della stazione Cimone –. Abbiamo attrezzato queste aree anche per separarle in maniera più netta dalle piste di sci, pensando e facendoci carico quindi della loro sicurezza e della sicurezza di tutti quelli che fanno sport o sostano nelle zone della ristorazione". È collegato ai 50 km di piste il Snowpark dedicato agli amanti della ‘tavola’ che possono così alternare a discese libere anche salti o acrobazie sulle rampe. Da anni punto di ritrovo per i freestylers della Regione, e non solo, lo snowpark del comprensorio si trova lungo la pista Lago della Ninfa.

Fra i fiori all’occhiello del Cimone c’è anche una bellissima eccellenza nazionale, ancora più attrezzata: il centro di sci adattato che permette anche a persone disabili di sciare.

I servizi sono coordinati dalla Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi. Ci sono baite accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine, guide e accompagnatori sulle piste, noleggio di dualski, monosci, snowkart, stabilizzatori, microfoni per sciatori non vedenti grazie alla Fondazione Silvia Parente che ha la sede a Passo del Lupo.