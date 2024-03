Bottega Frank, eccellenze da ’stuzzicare’

"Ma non fai da mangiare, qui?". Quando ha aperto la sua ‘Bottega’, a Franco Cerrato lo hanno chiesto tutti come mai il suo nuovo negozio non avesse la cucina, e non poteva non essere così. Sassolese, classe 1968, ‘Frank’ – è così che lo chiamano tutti – è stato per 30 anni uno dei volti più noti della ristorazione cittadina, inventandosi prima, all’inizio degli anni ’90, il ‘Carpe diem’, pub bistrot sulle prime colline sassolesi, e poi, dal 1998 al 2020, ‘L’Osteria dei Girasoli’ attraverso la quale Cerrato ha mescolato con rara efficacia la ricerca culinaria con quella enologica, declinando l’una e l’altra su capisaldi – qualità, filiera corta – che gli hanno permesso da una parte di intercettare il gusto dei più, dall’altra di far evolvere la sua proposta fino all’ultimo e più recente approdo, ovvero la ‘Bottega Frank’. Vetrine (e tavolini) su viale XX Settembre, "il viale più bello di Sassuolo, dove quando ho cominciato la mia attività, ormai trent’anni fa, ho sempre sognato di aprire". Detto, fatto: a novembre 2021 l’idea della ‘bottega’ diventa, appunto, ‘Bottega Frank’, figlia di un’ispirazione sulla quale ha lavorato guardando a concept già diffusi, dice, "nelle grandi citta, ma anche e soprattutto in quelle zone, penso alla Toscana o alle Langhe, che dell’eccellenza enogastronomiche fanno un asset quasi identitario, e un’espressione del territorio e delle sue vocazioni". La formula è quella del negozio, presso il quale si acquista, ma va oltre il negozio, perché ai tavoli, o al banco, si può bere o ‘stuzzicare’ qualcosa, scegliendo tra le tante eccellenze proposte dalla ricerca di Frank che, saldamente legata ai nostri territori, non rinuncia a spaziare altrove.

Tradizione e innovazione sono i percorsi paralleli sui quali, guidato dalla bussola della qualità, ha scelto di muoversi Frank, proponendo a Sassuolo "quello che – dice – a Sassuolo non c’era. Apro la mattina, chiudo in pausa pranzo, riapro il pomeriggio fino alle 21: l’offerta varia, anche a seconda delle stagioni, da selezioni di salumi e formaggi a sottoli e sottaceti, cui si aggiungono prodotti ittici in scatola, linee dedicate confezionate in vetro, olii italiani, marmellate, miele, composte e prodotti da forno ‘particolari’ oltre a dolci e idee per confezioni regalo. Ogni mattina, sulla nostra lavagna, ci sono le proposte del giorno che insieme al mio staff elaboro cercando di cambiare restando fedele ad una qualità indispensabile per una proposta di livello, in grado di abbinare le nostre selezioni di vini alle prelibatezze gastronomiche di giornata". La cantina – fornitissima e non priva di suggestioni in grado di soddisfare un ventaglio di richieste che spazia dal calice da bere sul posto alla bottiglia di prestigio – fa il resto, e il già citato staff – Gabriele Caminati, formatosi già nello staff dell’Osteria dei Girasoli, e Ilaria, moglie di Frank – compone una squadra che sottende alla ‘Bottega’ con la stessa passione e la stessa curiosità che sono state le ‘scintille’ che hanno spinto fin qua Cerrato.

"Quando ho ‘pensato’ la ‘bottega’ mi sono chiesto a lungo come sarebbe stata accolta questa mia idea, e oggi posso dire che quello che allora poteva sembrare un esperimento sia riuscito. In tanti mi chiedono ‘Frank, ma non ti manca cucinare?’: certo che mi manca, ma nella ricerca di prodotti di alta qualità, freschi e innovativi metto la stessa passione che mettevo in cucina". Orari: 10/13; 16,30/21. Sabato 10/14; 17/21. Chiuso domenica e lunedì mattina