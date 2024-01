Caschi e scarponi, tutto si noleggia

"Vuoi sciare al Cimone? Non hai bisogno di portare con te nulla, ti diamo tutto noi. L’unica cosa che devi avere sono i muscoli delle gambe, per quelli noi non siamo attrezzati". È una battuta che si sente fare sul comprensorio che nasconde una sacrosanta verità. Gli atleti e gli sciatori sfegatati, infatti, arrivano in quota con la propria attrezzatura. Ma sono sempre di più le persone – anche di un livello avanzato – che scelgono di noleggiare tutto.

A pochi metri dalle piste – sia al Passo del Lupo che a Le Polle e al Cimoncino – si trovano decine di negozi attrezzati con gli sci di ogni marca e per ogni esigenza. Attrezzatura che è "sempre perfetta", perché rinnovata continuamente e sottoposta a manutenzione dopo ogni utilizzo. Oltre ai bastoncini e agli scarponi, non mancano nei negozi di noleggio i caschi (che sono obbligatori per legge per i minorenni, ma ne è consigliato l’uso anche agli adulti) e le maschere.