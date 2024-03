Claudio Casolari nuovo presidente

Un nuovo Consiglio Direttivo per Pro Loco Sassuolo. L’assemblea straordinaria ha eletto Claudio Casolari come Presidente e Michele Guiducci come Vice Presidente. Roberta Ferocino è il nuovo Segretario, Yuma Trombetta il Tesoriere. Stefano Pifferi, Laura Franchini, Laura Corallo e Micaela Ferri sono invece i nuovi Consiglieri. Nel ringraziare il Presidente uscente Stefano Puviani "che assieme al suo staff ha svolto, in tutti questi anni, un lavoro eccezionale", l’assessore al commercio e al centro storico Massimo Malagoli ha espresso "un caloroso benvenuto ed un in bocca al lupo al nuovo Direttivo che, sono certo, saprà lavorare in sinergia con il Comune di Sassuolo e con le altre associazioni del territorio per il bene della nostra città".