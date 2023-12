Con Municipium il Comune è a portata di "click"

Un’applicazione pratica e intuitiva, che pone il Comune di Ferrara a portata di click e soprattutto permette una comunicazione a doppio senso fra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. È attiva anche per l’ente di Palazzo Municipale l’app Municipium, che rappresenta il nuovo strumento d’incontro fra la pubblica amministrazione e la cittadinanza ferrarese, nell’ottica di uno sviluppo sempre maggiore della digitalizzazione dei servizi comunali. L’applicazione, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone iOs e Android, favorisce l'approccio del cittadino all’Amministrazione, tramite una serie di funzioni che assicurano agli utenti la connessione istantanea con il Comune. Attraverso Municipium il cittadino può infatti ricevere comunicazioni in tempo reale grazie ad un sistema di notifiche push e di segnalare gli eventi presenti sul territorio, oltre che consultare facilmente, e con molta intuitività, le mappe dei punti di interesse del Comune, come possono essere, ad esempio, gli sportelli presenti sul territorio per ognuno dei quali è indicato l’aggiornamento con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Molte altre sono le funzionalità a portata di smartphone. Su tutte, quella che consente alla cittadinanza di mettersi in diretto contatto con l’Amministrazione, grazie alla funzione “Segnalazioni” da cui si possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, per migliorare il proprio quartiere o la propria frazione di residenza. Oltre a ciò è stato predisposto un modulo “Protezione Civile”, in cui l’ente può prontamente informare gli utenti a proposito dell’emissione degli stati di allerta metereologica riguardanti il territorio, e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza. Per conoscere tutti i servizi che si possono raggiungere direttamente dall’app, il cittadino può consultare il sito www.muncipiumapp. it. Per restare aggiornati in tempo reale sulle novità dell’applicativo si possono invece seguire il blog ufficiale dell’app e le relative pagine Facebook e Twitter.