Crociere, la stagione. In un anno attese quasi novanta navi. La prossima il 2 maggio

La stagione 2024 delle crociere al terminal di Porto Corsini è partita regolarmente il 2 gennaio e terminerà il 17 dicembre. Gli accosti previsti sono 87, di cui 35 in home port cioè in partenza e arrivo a Ravenna; nel 2023 sono stati un centinaio, per un totale di 330mila passeggeri, in crescita del 72,5% rispetto al 2022 quando furono 193mila. La prima nave ad arrivare è stata la Artemis il 2 gennaio alle 7 con ripartenza alle 22. Tornerà altre 21 volte con la compagnia Grand Circle rappresentata da Navenna Srl, che porterà anche l’Athena il 13 maggio, il 2 e il 4 giugno e il 3 agosto. Il 2 maggio alle 6 con ripartenza alle 19, attraccherà la Seven Seas Voyager con 700 turisti, la vedremo di nuovo il 2 ottobre. La compagnia Royal Caribbean, rappresentata da Mirco Santi Srl, scalerà a Porto Corsini 37 volte, 21 delle quali con la Explorer of the Seas, tutti i sabati dal 18 maggio, capienza 3282 persone più un migliaio di equipaggio, lunghezza 311 metri. Voyager of the Seas (stessa capienza) sarà a Porto Corsini il 3 giugno, 29 luglio e 23 settembre. E ancora, Celebrity Constellation (2100 croceristi) farà 9 scali. Serenade of the Seas, 1100 ospiti, si fermerà una notte: arriverà il 19 giugno alle 10 e ripartirà il 20 giugno alle 16. Infine, Norwegian Viva, di cui Mirco Santi è agente locale, 3500 passeggeri, il gioiello tecnologico sarà visibile il 17 maggio, 23 agosto e il 10 e 11 ottobre (si fermerà una notte). Tra le altre compagnie che avranno come meta Ravenna anche Azamara Cruises (20 giugno) e Silversea (14 luglio e 27 ottobre). La scelta di ridurre in parte arrivi e partenze è dovuta ai lavori per la costruzione della stazione marittima, che raggiungeranno le fasi più cruciali proprio nei prossimi mesi. "Anche nel 2025 la quantità degli scali rimarrà all’incirca quella della stagione 2024. Si è valutato per questi due anni di non sovraccaricare il terminal con la presenza di due navi contemporaneamente, per non arrecare disservizi al transito dei passeggeri", spiega Gianmarco Barbetta, agente raccomandatario della Mirco Santi. La stazione marittima sorgerà a Porto Corsini su un’area di 10mila metri quadrati, un investimento di Ravenna Civitas Cruise Port previsto in circa 40 milioni di euro con un progetto che adotta le più avanzate tecniche per renderla sostenibile e inserita nel paesaggio. Il bando di gara per la sua realizzazione è stato vinto dalla ravennate Ar.Co. Lavori. Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi estivi. Alle sue spalle, su una superficie di 18 ettari l’Autorità portuale realizzerà il Parco delle Dune, costo complessivo circa 10 milioni. Una parte, circa 6 ettari, riguarderà interventi per la riqualificazione della viabilità e parcheggi. Mentre il suo cuore, 12 ettari, sarà un polmone verde fruibile dai turisti e dagli abitanti di Porto Corsini: spesa prevista 4 milioni e 500mila euro con un finanziamento della Regione Emilia-Romagna pari a 1 milione e 500mila euro.

Maria Vittoria Venturelli