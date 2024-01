Da Prodi a Pagliuca. Tanti i vip ’avvistati’

Non solo Zeno Colò, Alberto Tomba e Giuliano Razzoli. Il Cimone ha ’prodotto’ diversi altri atleti tra cui Roberto Boselli e Barbara Milani che sono stati in squadre nazionali. E dal vivaio del Cimone arriva Flora Tabanelli, astro nascente del freeski, che sarà portabandiera della squadra italiana ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon. Oltre agli atleti, tanti i personaggi illustri venuti qui: l’ex premier Romano Prodi, gli ex calciatori Gianluca Pagliuca e Giancarlo Marocchi, e i cantanti Cesare Cremonini e Biagio Antonacci.