Da San Martino a Monestirolo, messe in sicurezza le vie ad alto scorrimento

Durante le tappe del progetto Con le Frazioni e le segnalazioni pervenute negli uffici di competenza, è emersa la necessità di rendere sicure alcune strade ad alto scorrimento. Da San Martino a Monestirolo, sono tanti gli interventi eseguiti nell’ambito del piano Asfalti per far rispettare i limiti di velocità ai mezzi in corsa. rare il rischio di tranciare dorsali eventualmente presenti. Sempre a Torre Fossa è stata installata una piattaforma in via Bassa, all’altezza del civico 46. A San Martino, i lavori di realizzazione delle nuove piattaforme stradali rialzate in via Buttifredo in prossimità dell'intersezione con via Penavara e in via Pasini sono iniziati e conclusi il 10 ottobre. Nello stesso periodo sono stati inoltre installati due dossi in via dei Prati a Monestirolo. «Le piattaforme rialzate sono un ottimo strumento per porre rimedio - sottolinea il vicesindaco Nicola Lodi - ad una criticità annosa di sicurezza stradale. I cittadini ci sottopongono problematiche che durano da decenni. Una delle nostre priorità è quella di consolidare la sicurezza della rete viaria comunale, con particolare attenzione alle strade ad alto scorrimento, in cui c'è la necessità di proteggere pedoni e ciclisti. Per esempio, gli interventi a Torre Fossa sono stati fondamentali in una strada che, dopo via Bologna, è la principale via di accesso alla città per chi abita nelle frazioni a sud».