Delegazioni: un punto di riferimento per i cittadini del territorio del forese

Sono quasi 4mila gli utenti residenti nelle frazioni che, nei primi 11 mesi del 2023, hanno avuto accesso al nuovo servizio offerto nelle delegazioni dal Servizio Relazioni con i Cittadini e il Territorio del Comune di Ferrara. A Pontelagoscuro, Gaibanella e Porotto da gennaio sono state infatti attivate tre sedi decentrate dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per garantire una presenza maggiore sul territorio e raccogliere più da vicino le esigenze degli abitanti. Gli sportelli degli URP decentrati – in piazza Buozzi, 14 a Pontelagoscuro; in via Sansoni, 20 a Gaibanella e in via Ladino, 24 a Porotto – sono a disposizione dei cittadini per informazioni sui servizi, sulle attività e sulle pratiche del Comune di Ferrara, ma sono anche accessibili per ricevere aiuto sulla compilazione di pratiche relative agli uffici di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale per i quali è possibile richiedere un appuntamento. Agli URP frazionali si possono inoltre attivare le credenziali SPID di Lepida, e ottenere informazioni a carattere orientativo rispetto alle attività svolte dagli altri Enti sul territorio. L’innovazione risponde anche alle richieste della cittadinanza che chiedeva un filo diretto con l’Amministrazione comunale, in quanto gli operatori e le operatrici sono a disposizione per raccogliere le segnalazioni e i suggerimenti che verranno filtrati e rivolti ai settori comunali di competenza. A tal proposito, le sollecitazioni pervenute e lavorate sempre nei primi undici mesi dell’anno, sono quasi un centinaio. Le tre delegazioni sono accessibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 16.30. Il numero verde unico è 800 532 532. Differenti sono invece le mail e i numeri di cellulare a cui si possono inviare esclusivamente sms: urpzonanord@ comune.fe.it - 3208115014 (Pontelagoscuro); urpzonasud@ comune.fe.it - 3206462721 (Gaibanella); urpzonaovest@comune. fe.it - 3206429645 (Porotto).