Ex scuola di Casaglia, un nuovo "piano" per il futuro

Un nuovo look per l’ex scuola elementare di via Ranuzzi a Casaglia, già sede della locale Pro Loco e ora al centro di un progetto finalizzato alla completa rifunzionalizzazione degli ambienti al piano rialzato e alla riqualificazione del primo piano. A inizio ottobre sono iniziati i lavori allo stabile costruito nel 1917 e simbolo di Casaglia. Per recuperare nella sua totalità l’immobile - che ospita al primo livello la Pro Loco Casaglia, alla quale il Comune di Ferrara ha concesso gratuitamente i locali per 6 anni a partire dal 2022 - l’Amministrazione ha investito 300mila euro di fondi propri, a integrazione dei 20 milioni di euro intercettati con il Pnrr finalizzati alla rigenerazione di alcuni edifici delle frazioni abbandonati oppure parzialmente utilizzati. Nel dettaglio, i lavori prevedono la completa rifunzionalizzazione degli ambienti al piano rialzato, con revisione degli impianti elettrici, idrico sanitari e termici, la sostituzione di tutti gli infissi esterni e opere di finitura e tinteggiatura. Inoltre, il primo piano sarà oggetto di una riqualificazione parziale, con completa revisione del manto di copertura, ripristino dei controsoffitti danneggiati dalle infiltrazioni, riparazione delle lesioni sui parametri murari, sostituzione degli infissi esterni e realizzazione di impianto termico. A eseguire il cantiere è l’impresa esecutrice Albieri Srl di Ferrara. L’intervento alla scuola di Casaglia rientra nel piano straordinario di rigenerazione delle frazioni, messo in campo dall’Amministrazione per riqualificare le 51 località del forese. Nei locali riqualificati, l’A.p.s. collocherà i propri uffici e realizzerà una ludoteca/sala per i ragazzi e un circolo anziani. La Pro Loco di Casaglia, attiva sul territorio da dieci anni, si occupa di organizzare eventi e servizi utili alla comunità del territorio, dalle sagre e feste per i più giovani, fino ad arrivare all’attivazione di un servizio per accompagnare gli anziani alle visite mediche e a fare la spesa. A tal proposito, l’11 dicembre si è conclusa - presso il Comune di Ferrara - la mostra sulla storia di Casaglia, un viaggio itinerante nel passato della frazione dall'epoca romana fino a oggi. L’esposizione è stata voluta e curata da Maria Luisa Mastella (ex presidente Pro Loco Casaglia) e Marco Tironi, esperto della storia della frazione, che ha arricchito la mostra con documenti originali, reperti e oggetti storici molto antichi, di proprietà di Tironi stesso. «Conoscere il luogo in cui si è nati o nel quale si vive, le persone che ci hanno accompagnato e ci accompagnano nella nostra quotidianità, aiuta a conoscere meglio noi stessi - ha spiegato Maria Luisa Mastella -.Terminata la ristrutturazione della ex scuola elementare da parte dell'Amministrazione, la nostra idea è quella di esporre i lavori come "prima pietra" di un mini museo dei Ricordi».