Faenza, giovani rampanti. In 9 anni crescita record

Un settore giovanile da record. In soli nove anni la Raggisolaris Academy, società che rappresenta le giovanili dei Raggisolaris, ha raggiunto risultati incredibili, partendo ‘da zero’. Nell’aprile del 2015 è infatti nata la società del presidente Cristian Fabbri e ora può vantare il maggior numero di atleti tesserati nel minibasket nella provincia, la partecipazione a tutti i campionati regionali Eccellenza (Under 19, Under 17 ed Under 15) e Gold (Under 14, Under 13 ed Esordienti) compreso quello di Under 19 Eccellenza (il massimo torneo nazionale), la nascita nel 2018 di una struttura privata polifunzionale denominata Campus e una foresteria che ospita una decina di atleti provenienti da tutta Italia. Una crescita costante che la società ha deciso di portare avanti grazie alla scelta di puntare su allenatori professionisti e su uno staff di preparatori atletici di primo livello, affidando da due stagioni il ruolo di responsabile a Francesco Comastri.

L’annata sportiva 2024/25 sarà fondamentale per la Raggisolaris Academy, perché avrà l’onore di essere una delle otto società in Emilia Romagna a partecipare a tutti i campionati d’Eccellenza. Fondamentali sono anche le collaborazioni con altre società della provincia come Aviators Lugo e Faenza Basket Project, per compiere un lavoro di sinergia comune finalizzato alla crescita dei giovani. Il debutto in Under 19 Eccellenza sarà importante anche per la pallacanestro ravennate, perché nessuna società della provincia di Ravenna ha mai preso parte a quel torneo.

La Raggisolaris Academy, inserita nel girone con Emilia Romagna e Toscana, potrà prendervi parte grazie alla wild card ottenuta lo scorso giugno, quando è arrivata seconda alle finali nazionali Under 19 Gold e dopo aver vinto il titolo regionale. Un risultato conseguito grazie ad una filosofia di lavoro intrapresa dall’estate del 2023 che ha visto la nascita del Gruppo College, formato da una ventina di atleti che si allenano insieme per tutta la settimana e che poi viene diviso tra Under 19 e Divisione Regionale 1, la vecchia serie D, campionato senior a cui l’Academy ha preso parte con un roster interamente giovanile. Un progetto che ha permesso un importante percorso di crescita per tutti i giocatori che hanno l’obiettivo di entrare nell’organico dei Raggisolaris in serie B Nazionale. Ogni anno molti giocatori dell’Academy fanno parte della prima squadra e in questa stagione stagione due ragazzi sono stati inseriti nei dieci che saranno in panchina in tutte le partite, entrando nelle rotazioni. Fondamentale è anche il settore di minibasket con corsi che si tengono anche a Solarolo, Barbiano, Cotignola e Modigliana e il Baby Basket che coinvolge i bambini dai quattro anni in su.

Luca Del Favero