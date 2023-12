Finalmente una nuova pavimentazione per via Pignare

Durante tutta l’estate, le ditte hanno lavorato anche con temperature estreme per un completo restyling del territorio del forese. A luglio, in soli quattro giorni, sono stati riqualificati tre tracciati: via Ricciarelli ad Aguscello, il nuovo manto della piazza Berlinguer di San Martino e via Bellini a Porotto. Questi sono solo tre dei tantissimi cantieri aperti e chiusi nel giro di pochi giorni. Tra i più richiesti, via Pignare a Codrea. L’intervento era stato sollecitato dai cittadini che avevano promosso anche una raccolta firme al fine di iniziare un cantiere ormai atteso da decenni. La strada, infatti, è per i residenti uno snodo fondamentale per raggiungere la scuola materna e la scuola elementare Don Milani di Quartesana. La strada bianca era ormai dissestata e di difficile percorrenza per le automobili, quasi impossibile per cicli e motocicli. I lavori sono partiti all’inizio di luglio e sono durati circa tre settimane, per un tratto che partiva dal civico numero 12 fino ad arrivare in via Rabbiosa. Trattandosi di una strada bianca inserita in un contesto paesaggistico tutelato, la nuova pavimentazione è stata realizzata con una tecnica specifica che si chiama “depolverizzazione triplo strato”: sono tre strati sovrapposti di emulsione bituminosa e pietrischi selezionati e stesi da una macchina che è dotata di un sistema elettronico di dosaggio del legante e degli aggregati. Questo processo permette di selezionare inerti adatti ad integrarsi nel paesaggio e consente l'utilizzo in aree sottoposte a vincoli di carattere ambientale e naturalistico.