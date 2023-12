Frameless, una realtà dinamica nata a Porotto

Hanno deciso di puntare e investire in una frazione per lanciare la loro attività: sono il team di Frameless Media Production, un gruppo di giovani che hanno iniziato lo scorso anno a Porotto la propria attività di produzione video, con particolare specializzazione nel settore musicale e videoclip e di management artistico. Allora, fu proprio l’assessore Matteo Fornasini ad incontrarli, congratulandosi per la lodevole iniziativa che offriva valore aggiunto al territorio: «Una squadra giovane, entusiasta, che già vanta importanti collaborazioni, che dimostra coraggio e intraprendenza imprenditoriale: gli ingredienti positivi ci sono tutti – disse l’assessore – e auguro a questi ragazzi una grande crescita professionale». Ora, Frameless Media Production ha da poco festeggiato il suo primo anno di attività, un anno intenso che ha portato a delineare nuovi obiettivi per il futuro: «In questo anno diverse realtà, anche di rilevanza nazionale, hanno riposto in noi la loro fiducia – sottolinea Erik Mazza, CEO e Co-Founder Frameless Media Production - a testimonianza di come un gruppo giovane e motivato possa crescere in un settore competitivo come quello delle produzioni audiovisive». Frameless mira alla crescita della sua attività sotto tutti i punti di vista. E per questo motivo ha, in questo primo anno di attività, preso decisioni che l’hanno, in parte, discostata da alcuni tra i presupposti iniziali. Frameless vuole essere un riferimento non solo per i clienti, ma anche per chi opera nel suo stesso settore e si trova a dover gestire produzioni complesse che richiedono il supporto di diverse figure specifiche. Per il 2024 vi sono diversi progetti interessanti in cantiere, tra i quali la realizzazione di un docufilm e la prosecuzione della neonata collaborazione con il Teatro Nuovo di Ferrara. In cantiere, anche eventuali collaborazioni con le scuole e gli Enti che si occupano di formare figure professionali legate al settore del cinema e dell’audiovisivo: «Tirando le somme di questo primo anno – conclude Erik Mazza - possiamo ritenerci più che soddisfatti per aver raggiunto diversi obiettivi che ci eravamo prefissati, contando tra l’altro su un team interamente ferrarese».