Frazioni ieri e oggi

CASAGLIA “Una volta Casaglia, ma in generale tutti i nostri paesi, erano i luoghi dove i momenti di crescita individuale erano i riti alimentati,oltre che dalla famiglia di origine, dall’altra grande famiglia che era la comunità - spiega l'ex presidente della Pro Loco Maria Luisa Mastella -. La scuola, la parrocchia, le nascite, i giochi, i primi amori, gli scherzi, il matrimonio, il lavoro, le liti, i tradimenti, la vecchiaia, il funerale: tutto avveniva nella complicità corale di uno sguardo che non ti lasciava mai solo”.

SAN BARTOLOMEO San Bartolomeo in Bosco tiene viva la sua storia grazie al museo “Mondo agricolo ferrarese”. Negli anni ‘80 l’imprenditore agricolo Guido Scaramagli ideò la mostra “Un paese dagli album di famiglia”, composta da splendide foto in bianco e nero che restituiscono l’immagine del borgo contadino di San Bartolomeo in Bosco, tra il 1900 e il 1950. Nella primavera del 2021 la raccolta è stata interamente digitalizzata dallo storico locale e collaboratore del MAF Carlo D’Onofrio.

PONTELAGOSCURO Pontelagoscuro, durante il conflitto mondiale, ha perso il vecchio borgo, cancellato totalmente dai disastrosi bombardamenti del 1944. Nelle due foto in bianco e nero, ricordi del vecchio paese scomparso, mentre in quelle più recenti alcune delle numerose feste che ci sono in paese ogni anno. Dalla Befana al Carnevale, dalla festa di Primavera al Baule in piazza, le associazioni e le persone di Pontelagoscuro tengono vive le tradizioni e attiva la vita comunitaria della frazione.

VICONOVO A Viconovo, il legame comunitario è sempre stato forte, con i cittadini che mantengono viva la tradizione organizzando eventi e feste supportati dalla Proloco. Una foto degli anni '60 cattura il vibrante spirito durante il Carnevale, mentre sulla destra l’immagine della Festa annuale dei soci della Cooperativa Ortofrutticola Viconovo, fondata nel '69. La foto del 16 novembre 1969 (in basso a destra) ritrae le neoassunte dipendenti, testimonianza di come la cooperativa abbia dato lavoro e contribuito allo sviluppo agricolo locale.