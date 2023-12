Frazioni per Tutti, il piano pensato per dare voce alle realtà del territorio

Unire le associazioni del forese per creare eventi e momenti di aggregazione: questo è Frazioni per Tutti, un progetto che nasce a complemento di una lunga serie di idee appositamente studiate e realizzate per dare ulteriore valore alle frazioni (dalla messa a punto di un sistema di raccolta di segnalazioni, all’URP mobile, fino all’implementazione delle delegazioni) con l’obiettivo di dare spazio e voce alle realtà del territorio che da tempo si spendono per la realizzazione di iniziative socializzanti e di intrattenimento. L’Amministrazione comunale ha deciso di dare una risposta al bisogno fortemente espresso dai residenti delle frazioni di riportare al centro gli eventi e le iniziative di quelle zone, sviluppando un percorso di progettazione partecipata a supporto delle associazioni del territorio che coinvolga tutti i partecipanti nella costruzione di un calendario di eventi che abbia come denominatore comune l’intrattenimento e lo svago. Il progetto si rivolge ad Associazioni ed Enti del Terzo settore, con sede legale/operativa nel Comune di Ferrara. Frazioni per Tutti precede la pubblicazione di una manifestazione di interesse, prevista per gennaio 2024, del valore massimo di 80mila euro per il riconoscimento di un contributo economico utile alla realizzazione di iniziative da sviluppare nel corso del 2024 stesso. Un’importante opportunità che avrà l'intento di incoraggiare sia il protagonismo delle associazioni e degli enti del Terzo Settore, sia lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Le realtà partecipanti potranno presentare un progetto riguardante diverse forme di intrattenimento e spettacolo: cinema, concerti, laboratori per bambini e adulti. Le iniziative dovranno essere gratuite e a libero accesso. Il punto di forza di questo progetto è la creazione di una vera e propria rete tra associazioni che, insieme, possono presentare un’unica grande idea. In questa maniera, possono partecipare tutte le associazioni, dalle più grandi alle più piccole. È ancora possibile esprimere il proprio interesse compilando un modulo online presente sul sito del Comune di Ferrara. La compilazione del modulo non vincola in alcun modo a presentare poi ufficialmente un progetto ma sarà un modo per raccogliere le prime adesioni e organizzare i futuri tavoli partecipati mettendo in relazione i singoli soggetti. Le associazioni e le realtà culturali che a oggi hanno dato la pre-adesione attraverso la compilazione del modulo online sono circa 30, molte delle quali presenti nelle frazioni stesse. Molti anche i gruppi informali, cittadini e parrocchie che si sono messi a disposizione del progetto per dare la propria collaborazione, sintomo di una volontà di voler rivitalizzare i territori delle frazioni e sviluppare nuove relazioni sociali, anche con chi proviene da fuori.