Giordano Mode, novantacinque anni di storia

Lo scorso anno "Giordano Mode" di Villanova ha festeggiato i 95 anni di attività. A celebrare l'anniversario, e le tre generazioni che hanno dato continuità a questa storia delle frazioni, furono il sindaco Alan Fabbri, che in quell’occasione incontrò le titolari e le dipendenti della storica azienda. La storia di Giordano Mode nasce nel 1927, quando la nonna Alice apre un bazar in paese, anticamente chiamato “Al sindacat”, un bar e centro di aggregazione per la frazione. È del 1930 la nascita del padre Giordano Barboni, che, dopo il militare, intraprende una attività di tessuti, acquistati a Ferrara, in collaborazione con la moglie Luciana. I due si sposano nel 1958. Si amplia l'attività, in primis alle confezioni. Nascono quattro sorelle: Emanuela, Mariagrazia, Federica e Marianna. Nel 1986 il negozio si trasferisce nell'attuale area di 1300 metri quadrati, alle spalle del Po di Volano. Una realtà cara alle due titolari Emanuela e Marianna, coadiuvate da tante collaboratrici che si contraddistinguono per la loro gentilezza e professionalità: «Una bella storia imprenditoriale, un inno all'imprenditoria femminile» - la definì il sindaco Alan Fabbri, che lo scorso anno si complimentò personalmente con le titolari e le dipendenti: «Una storia che, in tempi non certo facili per l'impatto della crisi, regala fiducia e ottimismo, grazie all'impegno e alla tenacia di tante lavoratrici e alla forza di questa famiglia» – queste le parole del primo cittadino -. «Sono anni difficili – dice Marianna, una delle titolari – ma noi con entusiasmo e dedizione andiamo avanti, toccando buoni risultati. Tanto che possiamo contare sulla fiducia di tanti clienti affezionati, che ogni giorno si rivolgono a noi, sapendo che qui trovano sempre disponibilità e gentilezza. Il passaparola fra clienti è, per noi, la migliore pubblicità e il segno tangibile del nostro successo. In più, abbiamo stabilito uno dei nostri punti di forza nella cerimonia, in particolare nello sposo, ma vestiamo anche gli invitati e tutti i tipi di figure, con particolare attenzione verso le taglie forti. Proprio per i nostri successi, veniamo un po’ considerati una sorta di “mosca bianca”, una realtà che, nonostante il periodo di crisi economica generale, ha sempre saputo ritagliarsi un proprio spazio all’interno del territorio locale. Nel nome dell'insegnamento dei nostri genitori – conclude Marianna – abbiamo la volontà e l'entusiasmo per procedere in questa storia. Lo facciamo anche e soprattutto per loro e per quello che ci hanno insegnato. È un lavoro che facciamo con amore, seguendo spesso i clienti lungo il loro percorso di vita, proprio a cominciare dal matrimonio. Questa è, per noi, casa».