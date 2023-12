I servizi offerti a bordo dell'URP Mobile Il Comune arriva "sotto casa" dei cittadini

Il progetto Con le Frazioni ha fatto emergere la necessità, da parte della cittadinanza, di poter avere maggior accesso ai servizi del Comune. Esigenza che è stata confermata e rafforzata anche dal riscontro positivo avuto con il passaggio dell’Ufficio Mobile nelle frazioni durante le tappe del progetto di ascolto. Inoltre - fin dal suo insediamento - l’Amministrazione ha voluto avviare un processo di riorganizzazione e riqualificazione della macchina comunale, investendo in modo significativo sulla diffusione di una cultura orientata ai cittadini, restituendo valore all’ascolto, al confronto e alla partecipazione. Per questo motivo è nato il nuovo servizio URP Mobile, grazie all’acquisto di un nuovo mezzo dedicato e dotato di tutto l’equipaggiamento necessario, anche dal punto di vista informatico e dell’accessibilità. L’URP Mobile è un mezzo in grado di portare i servizi offerti dal Comune in tutte le frazioni, annullando di fatto le distanze fra le località decentrate e il capoluogo. Il mezzo è stato inaugurato il 15 giugno scorso, con l’obiettivo di dare sempre più attenzione a tutto il territorio, portando “sotto casa” i servizi offerti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’URP Mobile è stato sottoposto a circa un mese di sperimentazione, dove ogni giorno, seguendo un calendario ad hoc, ha stazionato in tutte le frazioni. Dopo il periodo di sperimentazione e la conseguente analisi dei dati, l’URP Mobile è partito ufficialmente in maniera continuativa dal 2 ottobre scorso. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato a partire dalle 9, l’URP Mobile parte alla volta delle frazioni con a bordo gli operatori dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il mezzo (tra i primi in Italia ad offrire questo tipo di servizi ai residenti) è una vera e propria innovazione grazie alle sue caratteristiche, alla strumentazione installata a bordo e alla sua piena accessibilità. L’Ufficio Mobile permette di evitare le code, offrendo servizi concreti e disponibili; gli operatori al suo interno sono un aiuto soprattutto per chi non è nativo digitale e ha bisogno di sostegno nell’accesso alle piattaforme e ai servizi online. A bordo dell’URP Mobile si può: ottenere in tempo reale certificati anagrafici per se stessi e il proprio nucleo familiare, grazie all’installazione di un apposito software collegato con le banche dati ANPR (è necessario avere la carta d’identità elettronica); ottenere informazioni sui procedimenti in capo al Comune e sulle principali attualità che interessano il territorio ferrarese; ricevere informazioni e assistenza nell’utilizzo delle piattaforme online/digitali per comunicare e interagire con la Pubblica Amministrazione; riconoscimento "de visu" per lo SPID tramite Lepida ID; presentare segnalazioni e suggerimenti.