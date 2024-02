Il palaghiaccio non sente crisi. Scolaresche e turisti sui pattini

Il palaghiaccio di Fanano si è dimostrato ancora una volta una struttura importante per il territorio. Ha supplito in gran parte alla scarsità di neve di questo primo periodo di stagione invernale. Numerosi gli ingressi in gennaio e in febbraio, con picchi in occasione di eventi e durante le settimane bianche sui pattini dei ragazzi delle scuole di Rimini, che hanno scelto di allenarsi qui in sostituzione della settimana bianca sugli sci. Ne sono arrivati oltre cento di ragazzi dalla Romagna e ogni giorno compivano quattro ore di allenamento assistiti da istruttori. Hanno utilizzato il Palaghiaccio anche le centinaia di giovani inglesi impegnati nelle settimane bianche sulle piste del Cimone. Il Palaghiaccio, che si trova in via Don Eugenio Battistini 20 a Fanano, è un riferimento dell’intero comprensorio sciistico del Cimone. Lo gestisce la Polisportiva Fanano, presieduta da Mattia Piccinelli con vice Cecilia Sargenti. É aperto tutto l’anno: durante l’estate viene utilizzato come palasport, con gruppi sportivi dell’hockey a rotelle, pallavolo, pallacanestro, karate, calcetto, mentre da ottobre, con il ghiaccio, diventa un luogo di puro divertimento per scuole e famiglie, gruppi di amici e tanto altro. Lo utilizzano le società sportive che fanno capo alla Polisportiva del settore artistico e dell’hockey su ghiaccio. Il 2 e il 23 marzo ospiterà due partite in casa di campionato in questa disciplina e il 16 e 17 marzo una gara di campionato di pattinaggio artistico.

Vi si organizzano corsi di pattinaggio artistico per bambini di tutte le età, ragazzi e ragazze, e per adulti. Il Palaghiaccio di Fanano ha effettuato diverse aperture straordinarie dalle 21 alle 23 fra le quali, il 14 febbraio, l’Happy Valentine Day, e quattro giorni dopo il carnevale sui pattini. Colpo grosso il 2 agosto prossimo quando avrà Francesco Renga e Nek, che abbiamo visto esibirsi al recentissimo Festival di San Remo.

w.b.