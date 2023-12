In omaggio un calendario pensato per scoprire dove si trova il mezzo

Dopo aver analizzato i dati della sperimentazione del mezzo, è stato redatto un calendario appositamente pensato per il servizio URP Mobile. Il prospetto si estende su quattro settimane, denominate per comodità A, B, C e D, durante le quali, a rotazione, verranno visitate tutte le 40 frazioni toccate durante la sperimentazione. Il calendario è così articolato: nelle due pagine iniziali dei mesi, vengono riportati, per ogni settimana, i blocchi colorati e le lettere che rappresentano i giorni in cui è attivo l’URP Mobile; nelle quattro pagine successive, invece, vengono riportate, suddivise per settimana (A, B, C, D) e orario, le tappe previste. Individuando il colore e la lettera cui è associata la propria frazione, sarà possibile restare informati sui giorni e gli orari di presenza dell’URP Mobile nella propria località (rif. Al qr code). Per facilitare la comunicazione dei giorni, orari e luogo di stazionamento dell’URP Mobile, il Servizio Relazioni con i cittadini e il territorio ha ideato e realizzato un vero e proprio calendario 2024 da distribuire gratuitamente a tutti coloro che si recheranno a bordo del mezzo, negli Urp decentrati e in quello centrale. Il calendario da parete, dell’anno 2024, riporta gli orari e le località di sosta dell’Ufficio Mobile fino a luglio 2024. In questo modo si potranno individuare facilmente le giornate più comode per salire a bordo del mezzo. Il calendario, realizzato dal Comune di Ferrara, è sponsorizzato da Mediagroup98, Copma, SecurFox CoopService ed Eliotecnica come partner tecnico.