In tournée nei mercati esteri. Fitto calendario di fiere ed eventi da Shangai a Rotterdam

Fiere, Port Day, progetti europei, sono alcuni degli strumenti messi in campo per realizzare il programma promozionale 2024 del porto di Ravenna. Il progetto è stato predisposto collegialmente da Autorità di Sistema Portuale, Comune, Regione Emilia-Romagna e CCIAA di Ferrara e Ravenna in attuazione della ‘Convenzione Quadro per azioni di marketing territoriale e di promozione congiunta sui mercati esteri del sistema logistico-portuale di Ravenna’ sottoscritta a dicembre 2022. Lo ha messo a punto il Servizio Analisi e Statistica (Area Pianificazione, Sviluppo, Promozione e Progettazione UE) dell’AdSP e Rappresenta una novità assoluta per il territorio, sia per la presenza istituzionale unitaria sia per le risorse altamente specializzate messe a disposizione dal sistema camerale per il tramite di Promos Italia, con competenze tecnico-economiche, relazionali e organizzative di notevole ampiezza e affidabilità grazie all’esperienza maturata su diversi mercati esteri. L’obiettivo è quello di mettere a sistema le attività di marketing territoriale e di promozione anche sui mercati esteri del sistema logistico portuale di Ravenna.

Le iniziative comprendono appunto fiere organizzate direttamente da AdSP MAcs; fiere organizzate da altri soggetti istituzionali come Assoporti, Regione, Comune, CCIAA, a cui l’AdSP partecipa come partner; Port Days: iniziative per la promozione del porto in specifici ambiti target; progetti europei, e cioè azioni conseguenti alla partecipazione di AdSP MAcs. Vi sono, inoltre, altre proposte progettuali cui l’AdSP partecipa come partner o lead partner che, se approvate, consentiranno nei prossimi mesi l’inserimento di ulteriori iniziative che comprenderanno, anche per i prossimi anni, momenti promozionali/divulgativi da aggiungere.

Tra i prossimi eventi in programma c’è la partecipazione al ‘Transport Logistic’ di Shangai dal 25 al 27 giugno organizzato dalla Regione, e ancora al ‘Break Bulk’ a Rotterdam dal 21 al 23 maggio organizzato da Assoporti. L’11 e il 12 settembre a Malaga si terrà il ‘Seatrade Cruise Med, organizzato da Assoporti, mentre a Ravenna il 24 e il 25 ottobre Ravenna sarà sede dell’Adriatic Sea Forum, organizzato da Eventi turismo AdSP e Comune di Ravenna.